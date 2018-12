Sách hướng dẫn bố mẹ bảo vệ con khỏi bị quấy rối tình dục

'Chơi cùng Momo' - sách giáo dục cho trẻ dưới ba tuổi

Giáo dục giới tính toàn diện là bộ sách của tác giả Jayneen Sanders - giáo viên tiểu học người Australia.

Bộ sách gồm bốn cuốn, mỗi cuốn là một câu chuyện kèm những câu hỏi để bố mẹ tương tác với con, đề xuất cách giải quyết những tình huống khó về những chủ đề nhạy cảm.

Cuốn Không là Không hướng dẫn việc dạy trẻ về ranh giới cá nhân, trao quyền quyết định cho trẻ trong nhiều trường hợp bị ép uổng và tấn công. Theo đó, trẻ được quyền nói "Không!" với những ép buộc không hợp lý từ người ngoài như đòi ôm hôn hoặc đòi tắm cho.

Bộ sách "Giáo dục giới tính toàn diện".

Cuốn Bí mật rất cần bật mí hướng dẫn cha mẹ cách đề cập với con những bí mật tế nhị, để con thoải mái nói ra. Bởi trong nhiều trường hợp, kẻ lạm dụng trẻ em chính là những người quen mà trẻ sợ không dám nói.

Cuốn Thuyền trưởng cướp biển, gái tài như trai là câu chuyện về bình đẳng giới, tôn trọng cá nhân và phòng chống bạo lực. Qua câu chuyện về một nữ thuyền trưởng dũng cảm, công bằng và mạnh mẽ, sách cho thấy các cô gái có thể mạnh mẽ, tự lập, theo đuổi giấc mơ của mình và làm việc xuất sắc.

Cuốn thứ tư - An toàn cho con yêu - hướng dẫn từng bước để các bậc cha mẹ và anh chị biết cách bảo vệ trẻ khỏi bị quấy rối và tấn công tình dục. Thông qua cuốn sách, cha mẹ có thể dạy con về: Tên chính xác của các bộ phận "riêng tư" trên cơ thể, thế nào là "đụng chạm an toàn" và "đụng chạm không an toàn" và cách đối phó, không giấu giếm những bí mật đau buồn hay khó chịu...

Bộ sách dành cho bố mẹ có con từ ba tuổi trở lên.

Tác giả Jayneen Sanders có nhiều năm viết sách cho trẻ em, cha mẹ và người nuôi dạy trẻ. Cô khởi xướng các diễn đàn thảo luận về bảo vệ trẻ em khỏi nạn bắt nạt, quấy rối và xâm hại tình dục. Sách của cô được nhiều giải thưởng, được các chuyên gia uy tín công nhận và được dịch ra gần 10 ngôn ngữ, dùng trong nhà trường Anh, Mỹ, Australia...

Sách do Nhã Nam phát hành trong tháng 5, chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

