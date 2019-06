Trần Hồng và đạo diễn Trần Khải Ca (phải) kết hôn 22 năm, có hai con trai. Trong đó, con trai cả - Trần Phi Vũ - gia nhập làng giải trí. Phi Vũ sinh năm 2000, cao 1,88 m. Anh tốt nghiệp trung học ở Mỹ. Anh từng đóng Tương dạ (Ever Night), Bí quả, Triệu Thị cô nhi. Đầu tháng 6, anh ra mắt phim My Best Summer, đạt doanh thu 360 triệu nhân dân tệ (52,5 triệu USD).