Từ khi phim ra mắt, nhan sắc, tạo hình của Thang Duy thường vào top bình luận nổi bật trên Weibo, với nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả chê cô không hợp đóng cổ trang, tạo hình xấu, số khác khen diễn viên đẹp tự nhiên. Trên Sina, đạo diễn Lý An từng nhận xét: "Những người như Thang Duy, trước đây không được giới làm phim ưu ái. Khi cô ấy học đại học, mọi người đều nói cô ấy sẽ không nổi tiếng được, chẳng ai muốn xem gương mặt đó, chưa đủ đẹp. Tôi cảm thấy khí chất của cô ấy như giáo viên dạy Văn ngày trước, bây giờ rất hiếm gặp". Lý An so sánh gương mặt Chương Tử Di dễ quay, quay góc nào cũng đẹp, còn gương mặt Thang Duy khó quay, cần tìm góc bật lên nét đẹp của cô.