Người mẫu sinh năm 1990 cao 1,75 mét với ba vòng 86-76-114 cm. Năm 2016, cô lọt vào "top 100 người phụ nữ" của thế giới do BBC bình chọn. Iskra trước đây chủ yếu làm người mẫu ảnh. Sau 13 năm hoạt động, đến tháng 9/2017, cô mới "chào sân" catwalk khi xuất hiện tại New York Fashion Week. Cùng năm đó, cô cũng được lọt vào danh sách 100 nhân vật "hot" do tạp chí Maxim bình chọn, ở hạng mục "người hoạt động đa ngành".