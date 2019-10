Robert Downey Jr. phản bác Martin Scorsese

Diễn viên "Iron Man" cho rằng Martin Scorsese vô lý khi nhận xét phim Marvel không phải điện ảnh.

Ngày 8/10, trên chương trình phát thành SiriusXM, Robert nói: "Đó là một nhận xét vô lý. Giống như tôi ngồi đây và nói chương trình này không phải radio. Phim Marvel được chiếu tại rạp. Với tôi đó là điện ảnh".

Nam diễn viên Robert Downey Jr. Ảnh: Filmmagic.

Robert nhận xét phim siêu anh hùng đang thay đổi nền điện ảnh và các tác phẩm Marvel có sức hút, đánh bại mọi đối thủ khác tại phòng vé. "Nếu dòng phim này có vấn đề, tôi vẫn hạnh phúc được là một phần của nó", Robert nói. Tuy nhiên, nam diễn viên khuyên Disney không mở chiến dịch vận động tranh giải Oscar cho vai Iron Man trong Avengers: Endgame của anh.

Trong bài phỏng vấn gần đây với Empire, đạo diễn gạo cội Martin Scorsese chê phim Marvel không phải điện ảnh và so sánh dòng phim siêu anh hùng giống các tiết mục giải trí tại công viên. "Chúng không truyền tải cảm xúc, trải nghiệm tâm lý tới khán giả", ông nói.

Nhận xét của Martin khiến nhiều nhà làm phim và người hâm mộ Marvel phản ứng. Các đạo diễn James Gunn, Joss Whedon cho biết tôn trọng Martin nhưng không đồng tình với quan điểm của ông.

Đạo diễn Martin Scorsese. Ảnh: Reuters.

Martin Scorsese, 76 tuổi, là đạo diễn người Mỹ gốc Italy. Ông được Hollywood kính trọng vì cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như Taxi Driver, Goodfellas, The Departed, The Aviator... Ông từng 12 lần được đề cử Oscar và giành tượng vàng "Đạo diễn xuất sắc" cho phim The Departed năm 2007. The Irishman - phim mới nhất của Martin - được công chiếu tại LHP New York hôm 27/9.

Robert Downey, 54 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Năm 2008, anh gia nhập vũ trụ siêu anh hùng với vai Iron Man và nhanh chóng trở thành tài tử có cát-xê cao bậc nhất Hollywood vì thành công của dòng phim. Trong quá khứ, Robert từng hai lần được đề cử Oscar cho phim Chaplin (1992) và Tropic Thunder (2008).

Robert Downey Jr trong Tropic Thunder Robert Downey Jr. trong phim "Tropic Thunder". Video: Movieclips.

Đạt Phan (theo Deadline)