Robbie Williams không dùng điện thoại 13 năm

Ngôi sao nhạc Pop Robbie Williams ngừng sử dụng điện thoại di động từ năm 2006.

Trong chương trình Back of the Net ngày 12/11, danh ca người Anh chia sẻ: "Tôi thường sử dụng máy tính. Tôi luôn có sẵn wifi. Tôi đã từ bỏ sử dụng điện thoại vì không thích chúng".

Nam ca sĩ cũng không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Anh có các tài khoản Twitter, Instagram, tuy nhiên đều do cấp dưới quản lý. Giọng ca Angels thú nhận: "Tôi không biết mật khẩu của bất kỳ tài khoản nào, nếu không sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc mất. Tôi gợi ý mọi người nên đưa cái gì lên mạng và ý kiến đó sẽ được xem xét". Theo Metro, ngôi sao nhạc Pop thường sử dụng email để liên hệ với mọi người.

Robbie Williams - Angels Ca khúc nổi tiếng "Angels" (1997) của nam ca sĩ. Nguồn: Youtube.

Trước Robbie Williams, nhiều ngưởi nổi tiếng khác cũng thừa nhận không thích dùng điện thoại. Năm 2014, diễn viên Shailene Woodley nói điện thoại tạo nên "những rạn vỡ ngày càng lớn trong tình bạn và cộng đồng". Đạo diễn người Đức Werner Herzog cũng chia sẻ: "Tôi không có thời gian để sử dụng điện thoại, tôi cũng không muốn tin tặc hay những tổ chức chính trị thù địch đánh cắp thông tin của mình qua mạng xã hội". Năm ngoái, ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng Sir Elton Hercules John nói trên chương trình George Ezra and Friends ông ghét điện thoại vì chúng thiếu sự riêng tư cần thiết. Rapper Mỹ Kanye West, nam diễn viên từng giành giải Oscar Eddie Redmayne cũng chia sẻ họ không có thời gian cũng như chưa sẵn sàng sử dụng một chiếc điện thoại thông minh.

Robbie Williams là ca sĩ Pop nổi tiếng người Anh. Anh từng là thành viên của ban nhạc đình đám Take That và là người có sự nghiệp riêng thành công nhất sau khi nhóm này tan rã. Tên tuổi của William gắn với những ca khúc Let Me Entertain You, Feel, Angels hay Rock DJ.

Bảo Thư