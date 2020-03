Giải thích về thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập Rays of Light - trang sức hình vòng đu quay, đại diện Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết biểu tượng này được ví những 'con mắt' sáng rực, giữ vị trí quan trọng trong thiết kế cảnh quan các thành phố lớn như Singapore, London, Las Vegas, Thượng Hải... Chúng có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Bản lĩnh, tự tin và truyền cảm hứng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tỏa sáng trong trang sức thuộc bộ sưu tập Rays of Light,

Theo cảm nhận của các nhà thiết kế tại DOJI, giống như cách những bánh xe đu quay của Singapore Flyer hay London Eye hấp thụ ánh sáng để làm đẹp cho thành phố, phái đẹp thời nay cũng không ngừng tỏa sáng và giúp cho không gian xung quanh trở nên rạng rỡ hơn bằng bản lĩnh và trái tim.

'Rays of Light'- bộ sưu tập 8/3 dành cho phái đẹp của DOJI Trang sức trong bộ sưu tập Rays of Light được gắn đá sapphire và kim cương tự nhiên.

Phụ nữ khiến những điều họ thích vận động và xoay quanh mình bằng cách mang đến những điều mới lạ, sắc màu tươi trẻ thông qua tình yêu và sức sống mãnh liệt của bản thân.

Mỗi mẫu trang sức trong bộ sưu tập Rays of Light tượng trưng cho đam mê và khát vọng của người phụ nữ hiện đại. Khám phá ngay tại đây.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều có một viên kim cương 8 Hearts and 8 Arrows (8 trái tim và 8 mũi tên) tỏa sáng ở trung tâm. Đại diện của DOJI cũng chia sẻ: "Những viên kim cương 8 Hearts and 8 Arrows lại được chọn làm trung tâm của mỗi thiết kế bởi ẩn trong mỗi viên kim cương này là hiệu ứng 8 trái tim, 8 mũi tên độc đáo". Trong đó, 8 trái tim tượng trưng cho niềm tin, tình yêu, nhiệt huyết và hi vọng, còn 8 mũi tên thể hiện cho sự quyết tâm, kiên định, dám nghĩ dám làm của người phụ nữ hiện đại.

Bộ sưu tập Rays of Light là hiện thân của sự sáng tạo và tay nghề chế tác tài tình.

Với thiết kế tinh tế cùng thông điệp ý nghĩa, những món trang sức trong bộ sưu tập này sẽ mang tới sự tự tin, quyến rũ, tiếp thêm năng lượng cho người đeo, giúp họ thoải mái giải phóng khả năng sáng tạo và tự do làm chủ cuộc sống.

Gây ấn tượng với viên kim cương 8 Hearts and 8 Arrows được đặt ở trung tâm lan tỏa tia sáng, Rays of Light hứa hẹn sẽ là những món trang sức được những người phụ nữ hiện đại ưu chuộng.

Các thiết kế trang sức kim cương của DOJI thuộc bộ sưu tập Rays of Light là kết quả của một quá trình chế tác thủ công tỉ mỉ. Những người thợ trước khi thực hiện luôn cẩn thận lựa chọn từng viên đá để đảm bảo mỗi chi tiết, mỗi góc cạnh trên món trang sức đều được xử lý tốt nhất. Kim cương 8 Hearts and 8 Arrows (8 trái tim và 8 mũi tên) có độ giác cắt tinh xảo, quý hiếm. Khi chế tác những viên kim cương này, người thực hiện phải là những người thợ dạn dày kinh nghiệm, khéo léo xử lý để viên kim cương có thể tỏa sáng rạng rỡ nhất.