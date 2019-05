Rapper Mỹ lấy tiền che mặt khi được tại ngoại

Ngôi sao Kodak Black cầm nhiều tờ 100 USD khi bước ra khỏi đồn cảnh sát trước sự chứng kiến của nhiều người hâm mộ.

Rapper Mỹ bị bắn chết / Rapper Mỹ 20 tuổi bị bắn chết

Kodak Black bị bắt giữ khi vận chuyển một lượng lớn chất kích thích ở biên giới Canada và Mỹ. Cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng lục bên trong xe của anh.

Ngày 18/4, Rapper này trả 20.000 USD để được tại ngoại. Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Kodak dùng một xấp tiền mệnh giá 100 USD để che mặt. Cảnh sát New York cho biết Kodak cùng ba bị cáo khác sẽ hầu tòa vào ngày 8/5. Ngôi sao sinh năm 1997 bị cáo buộc vận chuyển chất kích thích và tàng trữ vũ khí trái phép.

Hành động gây chú ý của rapper Mỹ sau khi được tại ngoại. Ảnh ABC.

Kodak Black bị bắt khi đang trở về một quán bar tại thành phố Boston, nơi anh biểu diễn. Theo AP, khoảng 1.000 người có mặt chờ nghe Kodak. Nhiều khán giả kích động khi ban tổ chức thông báo hủy đêm diễn. Một thanh niên 20 tuổi bị bắt vì tấn công các nhân viên tại quán bar. Cảnh sát phải đến giải tỏa đám đông.

Kodak Black là một rapper nổi tiếng với giới trẻ tại Mỹ. Anh được biết đến với các bản hit như Tunnel Vision, ca khúc song ca với Bruno Mars Wake Up in the City. Album mới nhất của rapper đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong năm 2018.

Bruno Mars, Kodak Black - Wake up in the City Bản hit "Wake Up in the City" của Kodak Black (áo hoa, quần đỏ) và Bruno Mars.

Kodak cũng được biết đến với những phát biểu ngông cuồng và lối sống trụy lạc. Gần đây, anh gây tranh cãi khi công khai tán tỉnh bạn gái rapper Nipsey Hussle, người mới bị bắn chết ngày 1/4. Rapper "lão làng" The Game đã chỉ trích gay gắt hành động này. Ông gọi Kodak và nhiều rapper hiện đại là "một lũ có vấn đề thần kinh".

Đạt Phan (Theo People, AP)