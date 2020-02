Rapper 20 tuổi bị giết tại nhà

MỹCa sĩ Pop Smoke bị bắn tại nhà riêng rạng sáng 19/2, chết tại bệnh viện vài giờ sau đó, hưởng dương 20 tuổi.

Theo CNN, cảnh sát Los Angeles nhận được cuộc gọi khoảng 5h (giờ địa phương) từ bạn của Pop Smoke, báo tin nhà anh bị đột nhập. Các nhân chứng cho biết có từ hai đến sáu người đột nhập, đeo mặt nạ và mang súng ngắn. Hiện cảnh sát chưa tìm được hung thủ, trong khi luật sư của Pop nói hiện gia đình anh không trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Rapper Pop Smoke. Ảnh: Instagram.

Pop Smoke sinh năm 1999, được đánh giá là nghệ sĩ triển vọng của phong trào Hip hop tại New York, tiếp bước các nghệ sĩ đi trước như Nas, Jay-Z hay The Notorious B.I.G. Tuần trước, anh phát hành album Meet the Woo 2, đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp như rapper Nicki Minaj, 50 Cent và Chance the Rapper bày tỏ thương tiếc trước cái chết của anh.

Pop Smoke - Welcome to the Party Ca khúc "Welcome to the Party" của Pop Smoke. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo CNN)