Rạp chiếu phim, sân khấu đóng cửa vì Covid-19

TP HCMRạp chiếu phim, sân khấu cùng nhiều điểm kinh doanh dịch vụ, giải trí đóng cửa để phòng Covid-19, từ 18h ngày 15/3.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP HCM, các rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, sân khấu, game online sẽ đóng cửa đến hết ngày 31/3. Động thái này nhằm giảm nguy cơ lây lan nCoV trong cộng đồng. Đại diện các rạp phim như: Galaxy, BHD, CGV... cho biết đã nhận công văn và phối hợp thực hiện chỉ đạo từ cơ quan chức năng. Họ sẽ hoàn tiền (bằng tiền mặt hoặc qua thanh toán online) cho những khách đã mua vé trước.

Nghệ sĩ Thành Lộc - diễn viên trụ cột của sân khấu Idecaf - cho biết sau khi nhận được công văn chỉ đão, đơn vị này đóng cửa điểm diễn. Hai suất vở Ác nhân cốc và Mưu bà Tú vào ngày 15/3 bị hủy, tiền mua vé được hoàn trả cho khán giả. "Chúng tôi muốn góp phần tạo thuận lợi cho việc kiểm soát dịch bệnh đến khi được diễn trở lại", anh nói. Tính đến ngày 14/3, Idecaf là đơn vị kịch nói duy nhất tại TP HCM còn hoạt động. Các sân khấu như Phú Nhuận, Thế Giới Trẻ, 5B... đóng cửa trước đó.

TP HCM đang có bốn ca nhiễm nCoV gồm các "bệnh nhân 32" (từ Anh về), 45 và 48 (tiếp xúc với bà Đặng Thị Luynh Trang, 51 tuổi - "bệnh nhân 34"ở Bình Thuận), "bệnh nhân 53" (người Czech, lưu trú ở quận 1); ba trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm và một trường hợp đang xử lý; 307 người đang giám sát tại các khu cách ly tập trung của thành phố; 452 người giám sát tại các khu cách ly tập trung của quận huyện; 489 trường hợp đang cách ly tại nhà. Đến chiều 14/3, Việt Nam ghi nhận 53 người nhiễm.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Quận 1 thông báo sẽ ngưng hoạt động rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, sân khấu, game online... từ 18h ngày 14/3.

Một tuần qua, phòng vé trong nước tụt mạnh doanh thu, lượng khán giả sụt giảm. Ở buổi chiếu ra mắt phim hành động Bloodshot (có Vin Diesel đóng chính) ngày 10/3, khán phòng chỉ khoảng một phần ba người xem so với trước dịch. Hai phim Việt - Chị Mười ba: Ba ngày sinh tử và Trạng Tí - đã hủy lịch chiếu trong tháng 3 và tháng 4.

Ngành phim ảnh thế giới ước tính mất ít nhất năm tỷ USD do Covid-19. Trung Quốc, Italy, Ấn Độ hiện đóng cửa rạp chiếu, nhiều sự kiện phim ảnh, giải trí bị hủy. Các bom tấn Fast & Furious 9, Mulan, A Quiet Place 2 và No Time to Die dời lịch chiếu.

* Ngành điện ảnh ước tính mất 5 tỷ USD vì Covid-19

Ân Nguyễn - Mai Nhật