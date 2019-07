'Răng Sư Tử' tái bản lần thứ ba

Sách gần 900 trang của Yên Ba cung cấp thông tin đa chiều về hoạt động tình báo quốc tế.

Sáng 7/7, tại Đường Sách TP HCM, tác giả Yên Ba giao lưu với độc giả nhân bộ sách Răng Sư Tử tái bản. Là nhà báo chuyên theo dõi mảng thể thao và đời sống quốc tế, tác giả cho biết có nhiều cơ hội tiếp cận những hồ sơ và thông tin đã giải mật, giúp ông thực hiện bộ biên khảo.

Tác giả Yên Ba. Ảnh: Nguyễn Thanh Vy.

Về tên Răng Sư Tử, ngay đầu sách, Yên Ba dẫn lời một bậc thầy điệp báo: "Khi tham gia vào điệp vụ trên đất địch, các điệp viên phải chấp nhận đưa mình vào giữa hàm răng của con sư tử. Nếu điệp vụ thành công, đấy sẽ là cú táp chí mạng của những chiếc răng sư tử sắc nhọn vào cổ họng kẻ thù". Câu trích dẫn cho thấy mỗi quan hệ khó lường, nhiều biến động giữa các bên trong cuộc chiến.

Sách chủ yếu nói về cuộc chiến điệp báo sinh tử giữa các cơ quan đặc biệt của các cường quốc Mỹ, Anh, Liên Xô giai đoạn trước, trong và sau Chiến tranh Lạnh ở thế kỷ 20. Nhân vật chính là những chiến binh trong bóng tối, đọ sức trong "chiến hào" không tiếng súng. Tác giả mang đến những sự kiện lịch sử quan trọng, nền tảng hình thành bộ mặt chính trị thế giới hiện đại, thông qua tiếp cận thông tin về cuộc chiến kéo dài suốt sáu thập kỷ.

Bìa sách "Răng sư tử".

12 câu chuyện trong sách được xâu chuỗi từ những sự kiện, hành động của các điệp viên trong bối cảnh cụ thể. Yên Ba đối chiếu, so sánh những dữ kiện đó với các nguồn tư liệu tham khảo để hình thành nguồn thông tin tổng hợp. Khác những thước phim đề tài gián điệp - vốn nhiều pha hành động, cuộc đấu trí của các điệp viên ở đời thực diễn ra âm thầm, ít phần cơ bắp nhưng cực kỳ căng thẳng, rất hiếm khi có những cuộc đào thoát ngoạn mục, mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống.

Buổi giao lưu với tác giả Yên Ba diễn ra ở Đường sách TP HCM vào sáng 7/7. Ảnh: Nguyễn Thanh Vy.

Sách cũng nhắc đến câu chuyện về điệp viên, đại tá Abel - nhân vật được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 2015 trong The Bridge of the Spies. Cũng như bộ phim được đánh giá là chân thực về thế giới điệp báo, Răng Sư Tử gỡ bỏ những lớp kính màu đẹp đẽ do tiểu thuyết hay phim ảnh khoác lên thế giới này. Tác giả chỉ ra điệp viên cũng là những con người bình thường, không phải ai cũng chiến đấu vì lý tưởng, có những lý do vô cùng đơn giản cho một mẩu tin mật: Tiền. Khi tấm kính màu hào nhoáng bao phủ lên hình ảnh các điệp viên được gỡ xuống, sự thật về họ dần hiển lộ.

Nguyễn Thanh Vy