Ralph Lauren: Nhân viên bán cà vạt thành huyền thoại thiết kế

Khi còn là cậu bé gốc Do Thái nhập cư Mỹ, Ralph Lauren thích thú trước vẻ sành điệu của những đứa trẻ giàu có New York.

Ralph Lauren gây chú ý gần đây, sau khi HBO ra mắt bộ phim tài liệu kỷ niệm hơn 50 năm sự nghiệp của ông. Phim tái hiện hình ảnh một thanh niên thế hệ hai thuộc gia đình nhập cư Do Thái, trở thành huyền thoại thời trang thế giới như một hiện thân của giấc mơ Mỹ thành hiện thực.

Sinh ra ở bang Bronx (New York), khi còn bé Ralph thường bị bạn bè trêu chọc bởi họ Lifshitz khó đọc của mình. Năm 16 tuổi, ông và anh trai đổi sang họ Lauren để tránh những trò đùa ác ý ở trường.

Ralph mê đắm thời trang từ khi còn nhỏ, ông thích thú tìm hiểu và sáng tạo vải vóc, trang phục, những cách phối đồ khác nhau. Đầu những năm 1960, Ralph Lauren làm việc cho thương hiệu Brooks Brothers một thời gian và sau đó là nhân viên bán hàng của công ty cà vạt Beau Brummell. Chàng thanh niên hơn 20 tuổi, chưa học qua bất kỳ lớp học nào về thiết kế, thường xuyên đề nghị ông chủ làm những chiếc cà vạt rộng hơn bình thường nhưng "thế giới chưa sẵn sàng cho Ralph Lauren", người chủ cửa hàng nói (theo Haarets).

Nhà thiết kế Ralph Lauren. Ảnh: Elle.

Năm 1967, Ralph rời đi và thành lập công ty của riêng mình - Polo Ralph Lauren, cái tên nổi tiếng khắp nước Mỹ chỉ sau vài năm nữa. Polo là một môn thể thao cưỡi ngựa dành cho quý tộc có nguồn gốc từ Trung Á, Ralph yêu thích môn thể thao này, với ông polo mang hàm nghĩa là cả một lối sống. "Kiểu người nào sẽ chơi polo? Giàu có, hào hoa và sang trọng. Từ tên gọi, tôi muốn tạo ra một định hướng", Ralph chia sẻ trên tạp chí Hello.

Những chiếc cà vạt đầu tiên được thiết kế rộng tới 4 inch ( khoảng 10 cm) thay vì 2,5 inch ( khoảng 6,3 cm) như bình thường. Ngay sau đó, ông nhận được đơn đặt hàng 100 chiếc từ chuỗi cửa hàng bách hóa xa xỉ Neiman Marcus, tiếp đến là chuỗi cửa hàng Bloomingdale. Bloomingdale từng yêu cầu Ralph hạ độ rộng cà vạt xuống 1/4inch (gần 0,6 cm) và thay thế nhãn Polo thành tên cửa hàng, Ralph từ chối. Nửa năm sau, Bloomingdale quay lại và đồng ý giữ nguyên tất cả.

Cuối những năm 1960, Ralph bắt đầu cho ra mắt những bộ sưu tập (BST) vest, áo phông phù hợp với cà vạt. The Guardian trích dẫn một cuộc phỏng vấn của ông năm 2014: "Khoảng thời gian đó, những công ty áo phông chỉ sản xuất áo, tương tự những công ty sản xuất vest và cà vạt. Nhưng tôi làm tất cả. Đó là một bước tiến".

Năm 1971, nhà thiết kế - khi đó 32 tuổi - lần đầu ra mắt BST dành riêng cho phụ nữ. Một năm sau, ông giới thiệu mẫu áo cotton, ngắn tay và có cổ với 24 màu khác nhau tạo nên bước đột phá cho thương hiệu Polo Ralph Lauren cũng như lịch sử thời trang thế giới. Ralph học tập mẫu áo này từ huyền thoại quần vợt Pháp Jean Rene Lacoste và làm nó trở nên phổ biến trong tủ đồ của hàng triệu người trên thế giới, trở thành biểu tượng của sự thanh lịch, quyền lực và khát vọng. Ngày nay, polo đã vượt ra khỏi phạm vi một xu hướng thời trang và trở thành món đồ đại chúng.

Những năm tiếp theo, thành công liên tục kéo đến. Năm 1974, thiết kế của Ralph xuất hiện trong bộ phim The great Gatsby – phim giành giải Oscar "Thiết kế phục trang xuất sắc". Bốn năm sau, Ralph tiếp tục thiết kế cho bộ phim Oscar nổi tiếng Annie Hall. Năm 1999, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow mặc chiếc váy hồng do nhà thiết kế tặng riêng cô để nhận giải Oscar "Nữ diễn viên xuất sắc" trong phim Shakespeare in Love (1998).

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow trong chiếc váy hồng của Ralph Lauren nhận giải Oscar. Ảnh: AFP.

Hiện tại, Ralph Lauren đã trở thành cái tên huyền thoại trong làng mốt thế giới. Từ một người bán cà vạt, trải qua hơn 50 năm, nhờ óc sáng tạo và đam mê thời trang, Ralph Lauren vươn lên thành tỷ phú giàu thứ 100 của Mỹ năm nay (theo Forbes).

Phong cách thời trang kết hợp giữa sang trọng và đại chúng

Trong bộ phim tài liệu đầu tiên và mới nhất về mình, Ralph nói ông không lùng sục hay chạy theo những xu hướng mới, thay đổi BST qua mỗi mùa hay tạo nên những mốt gây sốc trong thời đại (như Dior, Chanel, Jean Paul Gautier...). Ông tạo nên những thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nhưng phổ thông – đó chính là cách khiến thương hiệu Lauren trường tồn.

Dấu ấn Mỹ trở đi trở lại trong những thiết kế của Ralph, thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho ông: "Tôi khám phá ra một nước Mỹ vượt thời gian, tự do và tự nhiên như Trái đất. Những vẻ đẹp đó chạm tới tâm hồn tôi, trở thành một phần những gì tôi sáng tạo". Từ năm 1978 – 1981, nhà mốt cho ra đời hai BST: Polo Western và Santa Fe, với nguồn cảm hứng trải dài từ váy bò, thắt lưng da, áo vest viền gấu của những người chăn bò Bắc Mỹ tới họa tiết đậm màu sắc thổ dân da đỏ vùng Tây Nam Mỹ. Việc đi sâu vào văn hóa làm những mẫu thiết kế của nhà mốt tiếp cận gần hơn với người dân Mỹ, phổ biến khắp đất nước và cả thế giới.

Cảm hứng Mỹ kết hợp thời trang cao cấp tạo nên dấu ấn của Ralph Lauren, như chính ông mô tả về những bộ vest, sơ mi và áo polo của mình: "Kiểu dáng Mỹ gốc Anh với đường cắt may kiểu Pháp". Hứng thú của Lauren trong môn thể thao dành cho giới quý tộc, vẻ sành điệu của đứa trẻ nhà giàu ở New York hay thời trang trong những bộ phim Hollywood ông xem hồi bé thể hiện trên trang phục, như bộ vest hồng dành riêng nam diễn viên Robert Redford (phim The great Gastby), bộ váy ở Oscar 1999 và những chiếc áo polo giá 70 bảng (khoảng 2 triệu đồng).

BST mùa Giáng sinh 2019 của Polo Ralph Lauren BST mùa Giáng sinh 2019 của Polo Ralph Lauren vẫn giữ nguyên đặc trưng: thể thao, sang trọng, thân thiện. Nguồn: Youtube Ralph Lauren.

Thương hiệu Ralph Lauren sang trọng nhưng không xa lạ, như nhà phê bình thời trang Colin McDowell nhận xét trên The Guardian: "Lauren giúp những người nghèo khổ và bất hạnh cảm thấy họ có thể bước vào và là một phần của những điều kỳ diệu".

Biên tập viên của tạp chí Vanity Fair, Paul Goldberger, nhận xét về thành công của Ralph trong bài American dreamer: "Tôi thường tự hỏi tại sao khu quần áo nam của Armani, Zegna và Canali ở đại lộ Saks Fifth đều sắc nét với nội thất hiện đại, trong khi khu vực của thương hiệu Polo Ralph Lauren thì giống một câu lạc bộ tiếng Anh. Có lẽ bởi những sản phẩm của Lauren mang đến nhiều hứa hẹn hơn là niềm vui sở hữu một món đồ sang trọng. Cho dù là căn hộ mùa hè cạnh bãi biển, khu trượt tuyết mùa đông, trang trại phía Tây hay trên phòng áp mái, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có sự góp mặt những sản phẩm của Lauren. Mọi người yêu thích chúng".

MC Oprah Winfrey từng nhận xét trong một bài phỏng vấn với nhà mốt 80 tuổi: "Ralph Lauren bán không chỉ thời trang. Ông ấy bán cuộc sống mà bạn khát khao chạm tới. Sở hữu thiết kế của Ralph cũng đồng nghĩa bạn đang cùng tận hưởng hương vị của giấc mơ Mỹ".

Nhà thiết kế chia sẻ trong lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của mình: "50 năm trước, tôi bắt đầu với một ý tưởng và một giấc mơ. Đối với tôi, giấc mơ đó chưa bao giờ là về thời trang, nó sẽ nói về một phong cách vĩnh cửu và những điều thân thuộc, thân yêu".

Ralph Lauren sinh năm 1939 tại quận Bronx (New York). Bên cạnh lĩnh vực thời trang, ông còn là một doanh nhân giàu có và một nhà từ thiện hào phóng. Lauren đứng ở vị trí 100 trong 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn với khối tài sản ròng là 6,3 tỷ USD. Đồng thời, Ralph là một nhà từ thiện chống căn bệnh ung thư vú với nhiều hoạt động tích cực.

Bảo Thư