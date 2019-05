Ra mắt hệ thống dược mỹ phẩm cao cấp The 1986

Xuất phát từ mong muốn mang cái đẹp đến cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, hệ thống bán lẻ dược Mỹ phẩm châu Âu - The 1986 ra đời, góp phần mang những sản phẩm dược mỹ phẩm chất lượng tới người dùng Việt. "The 1986 không đơn thuần là cửa hàng bán dược mỹ phẩm, mà là nơi nuôi dưỡng và làm đẹp làn da của bạn. Như người đưa thư, chúng tôi muốn mang thanh xuân đến trao tặng bạn", nhà sáng lập The 1986 - bà Jenny Le cho biết.