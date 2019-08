R. Kelly bị kết tội mua dâm người vị thành niên

Hôm 5/8, ca sĩ Mỹ R. Kelly bị tòa án ở Minnesota (Mỹ) kết tội vì từng trả 200 USD để quan hệ tình dục với cô gái 17 tuổi.

Theo NPR, tòa xử giọng ca I Believe I Can Fly hai tội danh liên quan đến dụ dỗ và mua dâm người vị thành niên. Các thẩm phán đang xem xét mức độ nghiêm trọng của sự việc trước khi công bố án phạt với R. Kelly. Ngày 17/7, trong thời gian chờ xét xử, ca sĩ bị tạm giam sau khi các thẩm phán nói anh là "mối nguy hiểm cho xã hội". R. Kelly phủ nhận tất cả cáo buộc từ tòa.

R. Kelly - ca sĩ từng được mệnh danh "Ông hoàng nhạc R&B". Ảnh: Extra.

Năm 2001, ca sĩ gặp một cô gái 17 tuổi (nạn nhân được giấu tên) sau buổi diễn tại thành phố Minneapolis. R. Kelly ký tặng cô gái và viết số điện thoại cá nhân phía dưới. Hai người sau đó hẹn nhau ở phòng khách sạn của anh. Tại đây, R. Kelly đề nghị trả 200 USD với yêu cầu cô khỏa thân và nhảy cho anh xem. Hai người sau đó có quan hệ tình dục.

Hồi tháng 1 năm nay, cô gái kiện R. Kelly lên tòa án thành phố Minnesota, khi ca sĩ đang đối mặt với làn sóng phản đối khắp nước Mỹ vì các bê bối tình dục. Nam ca sĩ hiện cũng là bị cáo trong hai phiên tòa liên quan đến các tội danh hiếp dâm, quấy rối tình dục trẻ em tại New York và Chicago. R. Kelly bị cáo buộc 21 tội danh với khung hình phạt cao nhất lên tới 275 năm tù.

R. Kelly sinh ngày 8/1/1967, là một ca sĩ hip hop và R&B, nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Kelly là tác giả của ca khúc nổi tiếng You Are Not Alone từng được Michael Jackson thể hiện thành công. Các bản hit của anh là I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest. Đến nay, R. Kelly bán được hơn 75 triệu bản thu và đoạt ba giải Grammy.

R. Kelly hát 'I believe I can fly' "I Believe I Can Fly" - ca khúc làm nên tên tuổi của R. Kelly.

Đạt Phan (theo NPR)