Quỳnh Hương ra sách về 19 năm gắn bó 'Thay lời muốn nói'

Trong tùy bút, MC kể những vui buồn về tình yêu, hôn nhân khi đồng hành chương trình âm nhạc theo yêu cầu khán giả.

Quỳnh Hương chia tay 'Thay lời muốn nói' sau 19 năm

Sách mới của Quỳnh Hương có tên Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi... (NXB Trẻ). Chị viết: "19 năm đi qua, nhanh như một cái chớp mắt, Thay lời muốn nói đã đọng lại trong lòng chúng tôi như cả một thời đáng nhớ, thấm đẫm vui buồn...".

Bìa sách "Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi...".

Sách gồm ba phần, ghi lại chặng đường phát triển của chương trình, từ lúc khán giả còn gửi thư tay đến ban tổ chức để yêu cầu các ca khúc đến giai đoạn bạn đọc quen với việc gọi điện, nhắn tin qua Facebook... Phần một - Hồi ức - là những lời tâm tình của Quỳnh Hương từ lúc chương trình mới ra đời đến khi quen thuộc với nghệ sĩ và khán giả. Phần hai - Muôn mặt Tình - là những trải lòng của chị cùng tâm sự từ khán giả quanh các chuyện gia đình, hôn nhân, tình yêu. Phần ba - Muôn mặt Đời - là những tâm sự về chặng đường làm nghề của chị.

Ngày 13/7, Quỳnh Hương có buổi giao lưu tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) cùng một số nghệ sĩ. Chị dùng nhuận bút cuốn sách ủng hộ các dự án hướng về cộng đồng.

Quỳnh Hương dẫn chương trình 'Thay lời muốn nói' Quỳnh Hương dẫn chương trình 'Thay lời muốn nói'.

Thay lời muốn nói là một trong những show ca nhạc theo yêu cầu phát sóng định kỳ lâu năm nhất ở Việt Nam. Đến nay, mỗi kỳ, chương trình nhận hàng nghìn tâm sự từ khán giả. Quỳnh Hương được xem là "linh hồn" của chương trình với lối dẫn chuyện nhiều cảm xúc. Tháng 4, Quỳnh Hương rút lui để tập trung vào công việc riêng, chương trình tiếp tục với hình thức mới.

MC Quỳnh Hương tên đầy đủ là Lê Đỗ Quỳnh Hương. Thời đi học, Quỳnh Hương từng là thành viên của Gia đình Áo Trắng - Tuyển tập Áo trắng (Nhà xuất bản Trẻ), thành viên có bút danh Me Mít ở bút nhóm Vòm Me Xanh với nhiều truyện ngắn, bài thơ. Những năm gần đây, chị xuất bản nhiều tập sách nhỏ như: An nhiên mà sống (2015)), Thương còn không hết ghét nhau chi (2016), Chuyện nhỏ nhà Quỳnh (2016), Luật hấp dẫn của nụ cười (2017). Trong đó, cuốn An nhiên mà sống đã được in đến lần thứ 12 với hơn 30.000 bản. Chị còn là giám khảo của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh qua nhiều mùa thi.

Tam Kỳ