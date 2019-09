Quang Minh chúc sinh nhật Hồng Đào

Diễn viên Quang Minh chúc vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - luôn khỏe mạnh và bình yên nhân sinh nhật chị.

Ngày 25/9 trên trang cá nhân, Quang Minh đăng hình Hồng Đào và hai con. Anh viết: "Làm sao mà quên được ngày này. Anh chúc em - mẹ hai đứa con anh - luôn khỏe mạnh, mọi sự may mắn và bình yên. Chúc mừng sinh nhật em".

Quang Minh đăng hình vợ cũ - Hồng Đào - bên hai con gái anh chụp hồi năm 2015. Ảnh: QM.

Lần đầu, Quang Minh nhắc đến vợ cũ sau hai tháng công khai ly hôn. Trước đó, đôi nghệ sĩ giữ im lặng, không chia sẻ nguyên do cả hai "đường ai nấy đi" sau 24 năm sống chung. Họ cũng không nhắc gì về nhau trên trang cá nhân.

Đồng nghiệp, khán giả dành những lời chúc cho hai nghệ sĩ. "Em luôn mong ước chị sẽ như ý và hạnh phúc mọi việc", nghệ sĩ Ngọc Huyền viết. Còn nickname Nhi Dinh bình luận: "Phụ nữ hay đàn ông ở chung bấy lâu, giờ chia xa, ai cũng chạnh lòng lắm. Tình đã cạn nhưng nghĩa vẫn còn. Chúc anh chị tìm được niềm vui và sự bình an".

Trong dịp sinh nhật, Hồng Đào cũng đăng ảnh bên hai con gái. Chị viết: "Life is truly beautiful - Cuộc sống thật sự tươi đẹp". Chị tiếp tục chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật muộn tại Mỹ do vợ chồng con gái nghệ sĩ Hồng Vân - Xí Ngầu - bất ngờ tổ chức. Hồng Đào cho biết chị cảm động trước tình cảm của con cháu, bạn bè dành cho mình. Trước đó nghệ sĩ Hồng Vân cũng đến thăm Hồng Đào nhập viện ở Mỹ vì suy nhược cơ thể.

Hồng Đào, Quang Minh trong tiểu phẩm 'Cô bán chè' Hồng Đào - Quang Minh trong tiểu phẩm "Cô bán chè". Nguồn: Youtube.

Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang). Anh từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Anh kết hôn Hồng Đào năm 1995. Anh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Chị được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 90 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân...

Con gái lớn của Hồng Đào - Quang Minh tên Vicky Võ, tên tiếng Việt là Võ Phương Vân, sinh năm 1996. Con gái thứ hai tên Sophia Minh Châu, tên thân mật là Tí Tẹo, sinh năm 2002.

Tâm Giao