'Quách Tĩnh' Trương Trí Lâm xin lỗi vợ mỗi lần tranh cãi

Tài tử Hong Kong nói anh nhường nhịn Viên Vịnh Nghi vì không muốn tốn nhiều thời gian cãi cọ.

Khi tham gia sự kiện ở Đài Loan hôm 14/6, Trương Trí Lâm nói khán giả thường khen anh và Viên Vịnh Nghi là "vợ chồng kiểu mẫu" song anh không cảm thấy vậy. "Chúng tôi vẫn cần học cách cư xử trong gia đình. Thường ngày, chúng tôi hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt", Trí Lâm nói. Dù đúng, dù sai, anh luôn là người xin lỗi vợ mỗi lần mâu thuẫn. Tài tử giải thích: "Vì tôi không muốn vợ chồng căng thẳng quá lâu. Đời người ngắn ngủi, không nên tốn nhiều thời gian để cãi cọ".

Vợ chồng Trương Trí Lâm tại sự kiện. Ảnh: Ettoday.

Nam diễn viên nói Viên Vịnh Nghi nấu ăn không ngon, cũng hiếm khi chủ động massage cho anh khi mệt mỏi. "Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Cô ấy hiểu tính cách, thói quen của tôi", anh nói.

Trí Lâm kể gần đây hai hai vợ chồng cùng đi uống rượu với bạn bè, Vịnh Nghi uống say mềm, về nhà nôn mửa ba lần, không thể tự thay quần áo, tẩy trang. Anh giúp cô rửa mặt, dọn nhà. "Nếu đổi lại tôi là người say mềm, nhất định cô ấy sẽ nổi đóa lên", Trương Trí Lâm nói. Trong một talkshow hồi tháng 5, Viên Vịnh Nghi thừa nhận cô nóng tính, ương ngạnh, cái tôi quá lớn. "Trí Lâm ít nổi giận còn tôi thường to tiếng với chồng", cô nói.

Viên Vịnh Nghi nhí nhảnh bên Trương Trí Lâm Vợ chồng Trương Trí Lâm tình cảm khi ghi hình show thực tế. Video: Zhejiang TV.

Vịnh Nghi, Trí Lâm đăng ký kết hôn ở Mỹ năm 2001. Họ chỉ tổ chức một buổi tiệc đơn giản, không chụp ảnh cưới. Năm 2006, nữ diễn viên sinh con trai. Sau nhiều năm ở nhà thuê, năm 2017, Trí Lâm mua nhà 12 triệu USD để gia đình có chỗ ở ổn định.

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, nổi tiếng với nhiều phim như Anh hùng xạ điêu (1994), Đường về hạnh phúc, Bao la vùng trời, Đội chống tham nhũng... Viên Vịnh Nghi gia nhập làng giải trí sau khi giành ngôi Hoa hậu Hong Kong 1990, từng đóng Kim chi ngọc diệp, Quốc sản 007, Tân bất liễu tình, Kim ngọc mãn đường, Thần Bài 3...

Như Anh (theo Ettoday)