Pink và con trai nhiễm nCoV

MỹCa sĩ Pink nói cô và con trai Jameson dương tính với nCoV hai tuần trước, hiện đã khỏi bệnh.

Ngày 3/4, giọng ca So What viết trên Instagram: "Hai tuần trước, tôi và con trai ba tuổi Jameson xuất hiện các triệu chứng của Covid-19. May mắn, bác sĩ của chúng tôi có dụng cụ xét nghiệm và sớm phát hiện bệnh. Vài ngày trước, chúng tôi lại xét nghiệm và nhận kết quả âm tính sau quãng thời gian điều trị. Gia đình tôi cách ly tại nhà và sẽ tiếp tục cách ly thêm hai tuần nữa theo chỉ dẫn của bác sĩ".

Pink biểu diễn tại chương trình The Ellen DeGeneres Show ở Los Angeles tháng 4/2019. Ảnh: Warner Bros.

Nữ ca sĩ hiện sống tại biệt thự gần biển phía Tây thành phố Los Angeles cùng chồng và hai con. Chính quyền địa phương thời gian qua thiếu dụng cụ xét nghiệm nCoV. Bác sĩ Barbara Ferrer - giám đốc Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng của thành phố - cho biết mục tiêu tuần tới là xét nghiệm 10.000 hộ dân tại đây. Hiện có khoảng 20.000 hộ dân tại Los Angeles đã được xét nghiệm.

Pink bức xúc với tình trạng thiếu dụng cụ xét nghiệm , chỉ trích sự yếu kém của chính phủ vì không đối phó tốt với dịch. "Đây là căn bệnh nghiêm trọng. Người dân cần nhận thức Covid-19 ảnh hưởng cả người già và trẻ, khỏe mạnh hay ốm yếu, không kể giàu nghèo. Chúng ta cần tiến hành xét nghiệm miễn phí, rộng rãi để bảo vệ sức khỏe trẻ em, gia đình và cộng đồng", cô viết trên Instagram.

Ca sĩ 40 tuổi ủng hộ 1 triệu USD cho các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Một nửa trong số đó được chuyển tới khoa cấp cứu của bệnh viện Temple ở Philadelphia, nơi mẹ cô từng làm việc 18 năm. Nửa còn lại gửi tặng quỹ chống Covid-19 do Thị trưởng Los Angeles thành lập.

Pink (tên thật là Alecia Beth Moore) là ca sĩ nổi tiếng với phong cách nổi loạn, cá tính cả trong âm nhạc và cuộc sống. Pink bắt đầu ca hát từ năm 1995, tham gia nhóm Choice. Ca sĩ bán được hơn 90 triệu bản thu, là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất làng nhạc hiện nay.

Pink hát Wild Hearts ở Grammy 2018 Pink hát "Wild Hearts" ở Grammy 2018. Video: Teve2.

Đạt Phan (theo Billboard)