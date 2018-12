Phượng Vũ: 'Tôi và bạn trai Tây sống chung sau một năm yêu'

Phượng Vũ The Voice khóc khi kể về chuyện buồn hôn nhân

- Cảm giác của chị ra sao khi được bạn trai Jordan cầu hôn gần đây?

- Anh ấy khiến tôi bất ngờ khi lên kế hoạch cầu hôn một cách bí mật. Trước đó, mỗi khi tôi đề cập với anh về chuyện đám cưới, anh giả vờ gạt qua, bảo chúng tôi còn trẻ, đừng nhắc đến chuyện cưới xin, dễ gây áp lực cho nhau. Gần đây, khi tham gia một game show chung, ở phút cuối, anh quỳ xuống cầu hôn thôi. Ban đầu tôi rất bất ngờ, còn phải hỏi lại: "Anh nghiêm túc chứ?". Nhưng nhìn đôi mắt có chút ngấn lệ của bạn trai, tôi biết anh đang rất thật lòng.

Bạn trai Jordan cầu hôn Phượng Vũ trong một game show.

- Chị và bạn trai quen nhau trong trường hợp nào?

- Tháng 5/2017, tôi đi diễn ở một phòng trà ở Sài Gòn. Sau đêm diễn, một người bạn rủ tôi đến một điểm hẹn với nhóm bạn nước ngoài. Đến nơi, tôi để ý một anh Tây rất cao và điển trai. Tôi bước tới làm quen, hỏi tên, nghề nghiệp. Lúc đó, Jordan ở Việt Nam đã hai năm, làm cho một công ty về giải pháp viễn thông có trụ sở ở Pháp. Sau này hỏi lại, tôi mới biết trước đó Jordan đã để ý đến mình. Nếu tôi không mạnh dạn, có lẽ hai đứa cũng chẳng thể có duyên vì tính Jordan không thích chủ động.

Anh xác định ở Việt Nam lâu dài nên đã thành lập một công ty bất động sản và muốn cưới vợ Việt Nam. Yêu nhau một năm, tôi và anh dọn về sống chung. Tôi không thích chuyện sống thử, nhưng người đàn ông này, tôi nghĩ là mình nên. Tôi đã trải qua một lần đổ vỡ, chưa đăng ký kết hôn nhưng đã làm đám cưới, sau đó chuyện tình cảm bị trục trặc. Tôi muốn xem cả hai có thể chấp nhận những điều không tốt của nhau được không. Dù tôi lẫn anh phải bay đi công tác rất nhiều, chúng tôi đều gọi điện, nhắn tin, gửi hình và cập nhật cuộc sống nhau. Một lần, vào đúng dịp sinh nhật 30 tuổi, tôi lại ở Mỹ. Anh liền bay sang chỉ để ở bên cạnh tôi đúng đó, để bạn gái không cảm thấy cô đơn. Tôi đã về Pháp để gặp gỡ gia đình anh. Noel tới, chúng tôi cũng sẽ trở lại Pháp để quây quần cùng người thân Jordan.

Phượng Vũ và bạn trai đến mừng album mới của thầy cô - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hồi tháng 10.

- Điều gì ở bạn trai khiến chị cảm thấy muốn gắn bó?

- Anh sinh năm 1993, kém tôi năm tuổi, nhưng rất đĩnh đạc, thấu hiểu. Khi tôi chỉ vừa thấy hơi buồn hoặc không hài lòng, anh biết ngay và chủ động hỏi. Tôi là người có cảm xúc thất thường, dễ bị bức bối nhưng lại ít chịu chia sẻ cùng ai. Với anh, tôi dễ dàng nói ra những khúc mắc trong lòng. Anh tôn trọng hoàn cảnh gia đình tôi - bố mẹ ly dị từ sớm.

Anh hoàn toàn khác với những đàn ông Việt tôi từng quen và yêu. Đi hát về, tôi hỏi: "My love, can you cook for me" (Anh ơi, anh nấu ăn giúp em được không"), và anh rất sẵn lòng. Thấy tôi bệnh, anh bắt đi khám ngay. Tôi hay ốm vặt, thường nhập viện. Từ lúc quen nhau, hơn 10 lần anh phải vào viện chăm tôi. Có khi phải ở lại qua đêm, anh thức trắng bên giường bệnh. Người anh quá to cao nên muốn ngủ lại, anh cũng phải nằm dưới đất vì không thể nằm cùng giường với tôi. Tôi cảm giác, anh lo cho tôi hơn chính bản thân.

Đặc biệt, anh rất quý mẹ tôi. Tôi luôn nghĩ, nếu có người đàn ông nào thương mẹ mình như ruột thịt, tôi sẽ lấy làm chồng. Mẹ tôi không giỏi tiếng Anh, nhưng qua cử chỉ, hành động của anh, bà cảm nhận được tình yêu anh dành cho con gái bà.

Phượng Vũ và bạn trai dự tính làm đám cưới vào năm 2019.

- Là doanh nhân, anh hỗ trợ chị ra sao về tài chính để đầu tư âm nhạc?

- Lúc mới quen, anh rất sòng phẳng chuyện tiền bạc. Nhưng khi đã yêu nhau, anh hỏi thăm tôi về công việc và đề nghị đầu tư cho tôi làm sản phẩm âm nhạc. Thỉnh thoảng, tôi hết tiền vì quay nhiều MV. Tính tự trọng cao, tôi không chia sẻ với bạn trai nhưng anh vẫn biết. Anh lấy ví của tôi và bỏ vào một khoản để tôi tiêu. Số tiền không lớn, chỉ vài triệu thôi, nhưng tôi rất xúc động. Anh còn đề nghị tôi quay MV bài này, bài kia. Anh rất hay mở nhạc tôi trên tivi lẫn Youtube, đến mức tôi còn phải ngán. Dù không hiểu tiếng Việt, anh vẫn thích nghe.

Phượng Vũ hát "Áo mới Cà Mau" Phượng Vũ hát "Áo mới Cà Mau" ở "Gương mặt thân quen 2017".

- Chị và bạn trai làm thế nào để hóa giải những mâu thuẫn thường nhật?

- Bất đồng ngôn ngữ nên nhiều khi tôi nói một đằng, anh ấy hiểu một nẻo. Tính tôi nóng, mỗi khi cãi nhau thường hay làm ầm lên. Anh thường chờ tôi bình tĩnh rồi ngồi lại, hỏi vì sao lại giận. Anh phân tích ý anh là thế này, thế kia, và chúng tôi nhận ra những mâu thuẫn của đôi lứa nhiều khi chỉ là hiểu nhầm ý của nhau.

Chúng tôi cũng học được cách tôn trọng cuộc sống riêng. Anh có nhiều bạn hữu thân thiết, trai lẫn gái. Ban đầu, tôi thắc mắc vì sao bạn bè khác giới lại thân mật như thế. Nhưng sau đó, tôi hiểu rằng bạn trai ngoài tôi ra vẫn còn những mối quan hệ thân hữu khác, và khi đã quen nhau thì phải biết dung hòa sự khác biệt giữa hai nền văn hóa.

- Chị lên kế hoạch về đám cưới sắp tới ra sao?

- Sang năm, chúng tôi sẽ làm lễ. Ở Sài Gòn, chúng tôi sẽ làm một đám cưới lớn, mời nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Ở Pháp, đám cưới sẽ được tổ chức một bãi biển, với gia đình, bạn bè anh và tôi. Dạo này, tôi đi diễn nhiều. Sắp tới, tôi muốn nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân để cùng anh chụp ảnh cưới. Tôi cũng sẽ ra mắt một ca khúc mới bạn trai viết cho tôi.

Phượng Vũ hát "Nhật ký đời tôi" Phượng Vũ hát "Nhật ký đời tôi".

Phượng Vũ tên thật là Vũ Thị Phượng, sinh năm 1988. Cô gây chú ý trong cuộc thi Giọng hát Việt 2015 và vào đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2015, cô ra mắt MV đầu tay - Tình hoang phế. Năm 2017, cô thi Gương mặt thân quen. Năm nay, cô trở thành quán quân cuộc thi "Ai sẽ thành sao".

Tam Kỳ