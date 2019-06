Phương Trinh Jolie quay cảnh đảo Bali cho MV

Ca sĩ ghi lại khoảnh khắc vui đùa tại những điểm đến nổi tiếng ở Indonesia.

Phương Trinh Jolie vừa ra mắt Yêu đi 2. Ca khúc do Nguyễn Hoàng Duy sáng tác, có giai điệu rộn ràng, nói về khao khát của những cô gái sống hết mình với tuổi trẻ. Phần hình ảnh do bạn của Phương Trinh Jolie thực hiện khi cả hai du lịch.

Phương Trinh tôn đường cong trong bộ ảnh quảng bá cho MV.

Phương Trinh Jolie cho biết: "Đây là video giới thiệu du lịch theo dạng 'follow me' (Theo chân tôi). Tôi choáng ngợp khi khám phá thiên nhiên xanh mát ở đảo và muốn ghi lại tất cả khoảnh khắc đó. Khán giả sẽ nhìn thấy tính cách phóng khoáng của tôi trong sản phẩm này".

Trong video, ca sĩ nhảy múa với trang phục bikini hoặc váy hoa mùa hè. Phương Trinh giới thiệu một số điểm đến nổi tiếng như Nusa Penida, một hòn đảo nhỏ gần Bali, Ubud Hanging Gardens - khu nghỉ dưỡng với một trong những bể bơi vô cực ấn tượng của thế giới, thác nước Tibumana... Cảnh hoàng hôn hay những vùng biển đẹp nhất của đảo cũng được cô lồng vào MV.

MV 'Yêu đi 2' - Phương Trinh Jolie MV du lịch của Phương Trinh Jolie.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie sinh năm 1988 tại An Giang, được biết đến khi đạt giải cao nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G gồm Ngân Khánh và Lan Trinh. Năm 2014, ca sĩ đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie, tập trung phát triển solo. Cô còn đóng phim và làm mẫu ảnh, tham gia các chương trình truyền hình thực tế... Năm 2017, cô đoạt quán quân game show Hãy nghe tôi hát. Các MV của Phương Trinh Jolie gồm: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Nobody like you...

An An