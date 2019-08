Phương My nhận giải Nhà thiết kế của năm

Tháng 4, Phuong My gây bất ngờ khi lần đầu tiên ra mắt BST Phuong My Bridal: Espoir tại New York Fashion Week Bridal, một trong 3 tuần lễ thời trang cưới lớn nhất thế giới. Espoir được tờ báo hàng đầu của Mỹ: The New York Times bình chọn là một trong những BST cưới ấn tượng nhất của tuần lễ thời trang.