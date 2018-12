Á hậu Dương Trương Thiên Lý (trái) và nhà thiết kế Phương My.



Phương My tên đầy đủ là Trần Phương My, sinh năm 1988. Cô sang Mỹ từ năm 13 tuổi. Từng theo học chuyên toán tại Đại học UCLA (Mỹ), nhưng sau đó, cô bỏ ngành học để theo đuổi sở thích vẽ, thiết kế và thời trang. Cô hoàn tất việc học ở Academy of Art University tại California và tốt nghiệp Học viện Mỹ Thuật San Francisco vào năm 2012.