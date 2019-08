Phuong My Bridal giới thiệu mẫu váy cưới hạng sang tại Việt Nam

Bộ sưu tập cưới trình diễn tại New York sẽ được thương hiệu ra mắt ngày 23/8 tại khách sạn Park Hyatt, TP HCM.

Sau thành công tại New York Fashion Bridal Week hồi tháng 4, Phuong My sẽ mang bộ sưu tập cưới Espoir tham dự triển lãm cưới cao cấp tại Việt Nam. Giám đốc sáng tạo thương hiệu – NTK Phương My chia sẻ: "Espoir được xem là một sự khởi đầu mới trong lĩnh vực đầm cưới hạng sang của thương hiệu".

Đứng ra tổ chức triển lãm, hãng kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi mới trong lĩnh vực cưới cao cấp dành riêng cho phân khúc khách hàng thượng lưu, nơi đây có thể tập hợp các thương hiệu hàng đầu thị trường trong lĩnh vực cưới. Qua đó, khách hàng sẽ có những thông tin rõ nét nhất về phân khúc cưới hạng sang.

Hình ảnh BST Phuong My Bridal tại tuần lễ thời trang cưới New York Fashion Week Bridal

Theo NTK Phương My, khác với các mẫu đầm cưới phom thường có mặt trên thị trường trên thị trường, Phuong My Bridal mang tới phong cách cá tính. Hãng mong muốn mỗi cô dâu sẽ tìm thấy chính mình trong những sáng tạo đầm cưới cá tính, hiện đại.

Người mẫu trình diễn thiết kế váy cưới của Phuong My Bridal tại tuần lễ thời trang cưới New York Fashion Week Bridal.

Bộ sưu tập Espoir sau trình diễn được nhiều báo Mỹ đánh giá cao như New York Times, WWD, USAtoday, Brides... nhờ yếu tố mới mẻ, tính sáng tạo.

Những mẫu váy cưới mang màu sắc thiết kế mới lạ của Phuong My Bridal.

Khách hàng quan tâm, tham dự sự kiện, có thể gửi thông tin đăng ký về địa chỉ email hoặc nhắn tin qua Fanpage của Phuong My.

Nhật Hạ