Phuong My Bridal được đề cử giải thưởng tại Anh

Phuong My Bridal được đề cử "Thương hiệu thời trang cưới xuất sắc" tại BrideLux Industry Awards 2019, Anh.

Đây là đại diện Việt Nam duy nhất nằm trong đề cử Best Emerging Bridal Fashion Brand với bộ sưu tập Espoir, ra mắt hồi tháng 4 tại New York Fashion Bridal Week, Mỹ. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 1/11 tới tại Savoy, London, Anh Quốc.

Bridelux Industry Awards là giải thưởng về lĩnh vực cưới lớn tại Anh. Giải thưởng có 9 hạng mục bao gồm: Best venue (Địa điểm tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best Wedding Planner (đơn vị tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best Emerging Bridal Fashion Brand (Thương hiệu mới xuất sắc trong làng thời trang cưới), Best photographer/Filmmaker, Best Cake Maker (Thợ làm bánh cưới đẹp nhất), Best Stationer, Best florist/wedding designer (đơn vị trang trí đẹp nhất), Best Bridal Beauty Brand (Thương hiệu mỹ phẩm tốt nhất), Best Honeymoon Provider (đơn vị cung cấp dịch vụ tuần trăng mật tốt nhất).

Danh sách đề cử được lựa chọn bởi uỷ ban đề cử giải thưởng Bridelux: Grace Ormonde, George Hammer, Caroline Neville, Jade Bia, Simon Leadsford và James Lord.

Hình ảnh đề cử và bộ sưu tập Espoir của Phuong My:

Danh sách các hạng mục đề cử của giải thưởng Bridelux Industry Awards 2019





Độc giả có thể bình chọn cho Phuong My tại giải thưởng này thông qua Website chính thức xem tại đây. Cổng bình chọn sẽ đóng lại vào thứ 3 ngày 15/10.

Nhật Hạ