Phụ kiện Adidas cho người năng động

Áo Adidas M4T One Point sử dụng chất liệu thoáng khí cả mặt trong và ngoài, cho cảm giác dễ chịu, dù mặc trong thời gian dài. Đường may tỉ mỉ, chắc chắn. Áo Adidas M4T One Point sử dụng công nghệ ClimaLite, giúp sợi vải có sự kiểm soát về độ ẩm, chuyển hóa mồ hôi thoát hơi ra bên ngoài mặt vải. Áo có giá 790.000 đồng, giảm 39%.