Phòng vé Mỹ có thể ế ẩm nhất 22 năm qua

Báo phương Tây dự đoán phòng vé Mỹ tuần này ảm đạm với chỉ 58,5 triệu USD, do ảnh hưởng của Covid-19.

Theo Deadline, so với tuần trước, tổng doanh thu phòng vé Mỹ có thể sụt đến 42%. Các phim mới ra mắt cuối tuần này - I Still Believe, The Hunt và Bloodshot - thu kém khoảng 15-35% so với tiềm năng phòng vé của chúng. Chuyên gia dự đoán doanh thu tuần qua chỉ cao hơn cuối tuần từ ngày 11/9 đến 13/9/1998 (với 56,8 triệu USD).

Sự lây lan nCoV ở Mỹ khiến người dân chủ động tránh rạp phim - nơi tụ tập đông người. Một số chuỗi rạp lớn ở Mỹ cũng chỉ bán tối đa nửa số vé trong tổng số ghế, để khán giả có thể ngồi xa nhau hơn. Ngoài ra, 84 rạp ở Mỹ và Canada đã đóng cửa do không thể trả tiền nhân viên, hoặc yêu cầu từ địa phương.

Trailer Bloodshot Trailer "Bloodshot" - dự án mới của Vin Diesel. Tác phẩm nhiều khả năng thành "bom xịt" do Covid-19.



Tác phẩm đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé Mỹ tuần này là Onward - quán quân tuần trước. Dù đứng đầu hai tuần liền, hoạt hình do Dan Scanlon đạo diễn cũng là "nỗi buồn" của Disney. Với kinh phí 200 triệu USD, phim mới thu 81,5 triệu USD toàn cầu. Thất bại của tác phẩm không phải do chất lượng (được 87% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes) mà bởi diễn biến dịch bệnh. Hai tuần qua, Covid-19 bùng phát ở nhiều nước, khiến rạp chiếu đóng cửa hoặc ế ẩm.

Ngành phim ảnh thế giới ước tính mất 5 tỷ USD vì dịch bệnh. Hàng chục phim dừng quay hoặc dời ngày ra rạp. Ngày 14/3, phim điện ảnh The Batman, Red Notice, series Loki, WandaVision bị ngừng sản xuất. Ở Việt Nam, TP HCM đóng cửa tất cả rạp chiếu phim và sân khấu từ ngày 15/3 để ngăn bệnh lây lan. Đến ngày 15/3, thế giới ghi nhận hơn 156.000 người mắc và hơn 5.800 người chết.

Ân Nguyễn