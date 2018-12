Phỏng vấn trực tuyến H'Hen Niê

H'Hen Niê: 'Tôi không tiếc vì bị dịch sai ý ở đêm chung kết' / H'Hen Niê - hoa hậu đi dép tổ ong, không xài hàng hiệu

Người đẹp Ê Đê sẽ chia sẻ về hành trình cô vươn lên để lần đầu đưa Việt Nam vào Top 5 thí sính của vòng ứng xử ở Miss Universe. Chiều 18/12, hoa hậu cùng bố mẹ và êkíp từ Thái Lan về TP HCM sau khoảng ba tuần cô thi ở đây.

H'Hen Niê diễn bikini tại chung kết Miss Universe.

H'Hen Niê chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe 2018 trong gần một năm. Ở chặng đầu, cô gây ấn tượng với hình ảnh "da nâu, tóc ngắn". Người đẹp tự tin, hòa đồng và chủ động trong các tình huống giao tiếp. Khi bị Hoa hậu Mỹ chê nói tiếng Anh kém, cô cho rằng bạn cùng thi chỉ góp ý để cô hoàn thiện bản thân hơn. Trong một hoạt động chung, H'Hen Niê còn hôn lên má Hoa hậu Mỹ để thể hiện mối quan hệ tốt giữa cả hai. Đêm bán kết 13/12, cô ghi điểm ở phần thi trang phục dạ hội khi có màn xoay váy bắt mắt, tôn hình thể săn chắc.

Khoảnh khắc vào top 10, top 5 và ứng xử của H'hen Niê Khoảnh khắc vào Top 10, Top 5 và ứng xử của H'Hen Niê.

Tại chung kết, H'Hen Niê lần lượt tiến sâu vào Top 20, Top 10 và cuối cùng là Top 5 - vòng ứng xử. Khi được hỏi "Bạn có nghĩ phong trào Me Too đã đi quá xa hay không?", H’Hen cho rằng phong trào không hề làm quá. "... bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ phụ nữ, đó là quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ. Trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ", cô trả lời phần thi thông qua một phiên dịch viên.

* H'Hen Niê khóc khi về nước chiều 18/12

Để đến với Miss Universe, H'Hen Niê đã trải qua hành trình dài phấn đấu. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình sáu anh chị em tại buôn Sứt M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk. Xuất thân từ gia đình lao động, H'Hen Niê sớm có ý thức tự lập, chịu khó. Từ bé, cô theo bố lên rẫy hái cà phê, gặt lúa, chăn bò hay làm thuê. Rời buôn làng lên Sài Gòn làm thuê trọ học, cô vào nghề người mẫu và chinh phục vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Cuộc sống H'Hen Niê sau khi đănq quang Cuộc sống H'Hen Niê sau khi đănq quang.

Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô được chuyển đến ở một căn hộ chung cư miễn phí trong hai năm. Cô và gia đình dùng số tiền thưởng 200 triệu đồng cho công việc thiện nguyện. Gần một năm làm việc trong vai trò hoa hậu, cô không chỉ tham gia nhiều hoạt động xã hội mà còn giúp bố mẹ trả nợ, chăm sóc cho gia đình.

Hoa hậu chia sẻ cô không dám tiêu pha quá tay mà tiết kiệm để chăm sóc bố mẹ. Cô duy trì thói quen đạp xe để ngắm thành phố những khi rảnh rỗi. Món đồ lớn nhất cô từng mua là chiếc xe đạp giá 10 triệu đồng. Khi về quê, cô lại trở thành đứa con của buôn làng, nấu ăn cùng mẹ bên gian bếp đơn sơ như ngày còn nhỏ. Người đẹp thích nhất là được đeo chiếc gùi trên lưng, lên rẫy hái cà phê, hái bơ... "Tôi đã lớn lên trong thế giới ấy, thế giới của những ngọn lửa trại bập bùng, nhiệt huyết và khao khát tuổi trẻ" - hoa hậu chia sẻ.

Tam Kỳ