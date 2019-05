Kourtney Kardashian sinh năm 1979 ở Mỹ, hiện là MC, người mẫu. Người đẹp được công chúng biết tới năm 2007 khi cùng gia đình tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. So với em gái Kim, Kourtney ít được chú ý hơn.