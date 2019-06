Jennifer Lopez (biệt danh: J.Lo) sinh năm 1969 ở New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với tư cách một thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của chương trình truyền hình hài kịch In Living Color năm 1991. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1993 nhưng phải tới 1997, cô mới được mọi người biết tới với vai Selena trong phim cùng tên. Đây cũng là năm cô bắt đầu xuất hiện nhiều ở các sự kiện. Trong ảnh, J.Lo diện váy xuyên thấu họa tiết hoa lá ở chương trình The 12th Annual IFP 1997. Nữ diễn viên buộc tóc cao, đuôi xòe tự nhiên và tô son môi đỏ trầm.