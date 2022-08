Cô bé Maisei và thủy thủ Jacob lênh đênh trên biển sau cuộc săn lùng quái vật trong hoạt hình "The Sea Beast".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'The Sea Beast': Cuộc phiêu lưu cùng thủy quái Trailer "The Sea Beast" - phim lên sóng Netflix đầu tháng 7.

Maisei Brumble (Zaris-Angel Hator lồng tiếng) là một cô bé mồ côi cha mẹ. Thừa hưởng tình yêu biển cả từ gia đình và tin vào những câu chuyện cổ tích, cô ước mơ trở thành một thợ săn thủy quái. Maisei trốn lên tàu Inevitable - một trong những con thuyền săn bắt quái vật - để cùng đoàn thủy thủ ra khơi. Jacob Holland (Karl Urban lồng tiếng) bắt quả tang Maisei trốn trong thùng rượu. Anh muốn đưa Maisei về đất liền nhưng thuyền trưởng Crow (Jared Harris) lại cho phép cô tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Red Bluster cùng các thủy thủ.

Trong cuộc chiến không cân sức với Bluster, Jacob và Maisei bị con quái vật nuốt chửng nhưng may mắn thoát chết. Bluster đưa hai người đến một hòn đảo biệt lập có nhiều quái vật khác sinh sống. Trên tàu, Crow tin rằng Jacob đã chết, ông chìm vào nỗi ám ảnh báo thù sinh vật này.

Phía sau hải trình về nhà của Jacob và Maisei là thông điệp gắn kết giữa hai thế hệ. Jacob được miêu tả là một thanh niên dũng cảm, học tập cách săn bắn trên thuyền từ bé. Với thành tích giết bốn con quái vật trong hai ngày, chàng thủy thủ khẳng định những quái vật dưới biển khơi này đều là các loài nguy hiểm. Ban đầu, anh ra sức bảo vệ Maisei khỏi Bluster, con thủy quái "độc ác" theo lời kể trong truyện cổ tích. Những ngày cùng Maisei sinh tồn trên hoang đảo và chứng kiến sự giúp đỡ của Bluster, anh dần thay đổi định kiến.

Jacob (trái) và Maisei phải tìm đường về nhà sau khi bị Red Bluster đưa đến hoang đảo.

Về phía Maisei, bằng cảm nhận và quan sát tinh tế, cô bé nhận ra những hành động của Bluster mang tính chất tự vệ, tin rằng quái vật thực sự chỉ là những sinh vật bị con người hiểu lầm. Để chứng minh, cô bé đặt tên cho Bluster là Red, cô còn kết bạn với một sinh vật khác có màu xanh dương, đặt tên là Blue. Khi Red cứu hai người khỏi một con cua khổng lồ, Maisie càng tự tin vào phán đoán của bản thân. Cô thuyết phục Red đưa mình và Jacob đến đảo Rum Pepper, nơi họ có thể đón một con tàu để trở về vương quốc Three Bridges.

Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, Jacob đại diện những người trưởng thành giàu kinh nghiệm, luôn theo dõi và giúp đỡ cô gái nhỏ, mặc dù tính cách của anh có phần bốc đồng. Còn Maisei là hình tượng của thế hệ trẻ, dám nghĩ dám làm, không ngại thách thức bản thân nhưng dễ nhạy cảm.

Họ là những người mạnh mẽ nhưng lại thiếu thốn tình cảm gia đình. Phân cảnh Maisei xem Jacob là người nhà chính là giây phút của sự đồng cảm giữa hai thế hệ. Một người bảo vệ, lắng nghe còn người kia được bày tỏ cảm xúc cá nhân, được là chính mình. Khoảnh khắc Jacob giúp Maisei gỡ những cây lao trên người Bluster nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Cảnh này cũng đánh dấu bước chuyển mình trong suy nghĩ của chàng thủy thủ.

Maisei (phải) tin rằng quái vật chỉ là những sinh vật bị con người hiểu lầm.

Tính cách của các nhân vật được xây dựng chi tiết và hợp lý. Jacob là thợ săn "lỗi thời", anh cảm thấy lạ lẫm khi thế giới trước đây anh chưa từng biết đến như được mở ra vào lúc cô bé da màu xuất hiện. Maisei có cá tính mạnh, chững chạc trong hành động và lời nói, mang lại màu sắc tươi mới cho tác phẩm.

Bên cạnh hai nhân vật chính, trên con tàu săn quái vật, dù đàn ông hay phụ nữ đều là những thủy thủ gan lì. Thuyền phó Sarah Sharpe (Marianne Jean-Baptiste) nghiêm nghị, ít nói nhưng đem đến sự kiên định và dứt khoát trong mỗi hành động.

Thuyền trưởng Crow được biết đến như nhân vật dành cả cuộc đời để theo đuổi một mục tiêu duy nhất: Red Bluster. Là người có tính khí nóng nảy, ông sẵn sàng hy sinh mọi thứ để trả thù quái vật. Dù vậy, Crow đôi khi hạ cái tôi để lắng nghe những người xung quanh. Ông từ bỏ việc đuổi theo Bluster để đi cứu con tàu khác. Ông giao kèo với hải quân hoàng gia để chứng tỏ bản thân, khẳng định tầm quan trọng của nghề nghiệp và kinh nghiệm dày dặn của thợ săn. Trong nỗi đau buồn vì nghĩ rằng Jacob đã chết, Crow phá vỡ quy tắc của thợ săn để tìm kiếm sự báo thù cho người con nuôi.

Phim tạo ấn tượng với người xem nhờ sự đầu tư về mặt kỹ xảo hoạt hình. Từ bối cảnh đại dương, vương quốc Three Bridges cho đến hoang đảo kỳ lạ vắng bóng con người. Ngoại hình của các con quái vật được xây dựng bắt mắt, dễ nhận biết thông qua thân hình to lớn và màu sắc rực rỡ. Âm nhạc vang lên đúng lúc, sôi động ở các đoạn ăn mừng của thủy thủ, tăng độ hùng tráng trong các bối cảnh biển khơi.

'The Sea Beast': Cuộc phiêu lưu cùng thủy quái Trích đoạn Red Bluster đánh nhau với con cua khổng lồ trong phim "The Sea Beast".

The Sea Beast có nội dung dễ đoán, không tạo cảm giác mới mẻ. Tác phẩm của đạo diễn Chris Williams cũng bị chê nhịp phim chậm và lê thê. Nhiều người cho rằng cái kết dành cho nhân vật thuyền trưởng Crow còn quá nhẹ nhàng. Nhiều phân đoạn tương tự phim How to Train Your Dragon (2010) của hãng hoạt hình DreamWorks.

Trang Film Threat chấm phim 9/10, cây bút Bobby LePire nhận xét: "Có một vài câu chuyện trong The Sea Beast hoàn toàn sáo rỗng và mọi thứ diễn ra quá nhanh ở phần kết. Tuy nhiên thiết kế hoạt hình và mỹ thuật được làm rất tốt, kỹ thuật quay cũng tạo thêm tinh thần sôi nổi cho tác phẩm".

Quế Chi (ảnh, video: Netflix)