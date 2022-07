'Money Heist: Korea': Vụ cướp chưa hồi kết

Các nhân vật trong "Money Heist: Korea" xông vào Sở đúc tiền để cướp nhưng chưa rõ kết quả.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Money Heist: Korea - Joint Economic Area (Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc - Khu vực kinh tế chung) gồm sáu tập, thuộc thể loại tội phạm, kinh dị. Chuyển thể từ phim truyền hình dài tập của Tây Ban Nha, tác phẩm giữ nguyên cấu trúc cơ bản, cách thiết lập câu chuyện, nhân vật, nhưng thay đổi bối cảnh, phong cách hành động, lồng ghép yếu tố văn hóa Hàn Quốc.

Phiên bản Tây Ban Nha đề cập đến áp bức của chính phủ và tự do kinh tế, còn bản Hàn lấy bối cảnh tương lai gần, Triều Tiên và Hàn Quốc sắp thống nhất và những vấn đề con người phải đối mặt. Biên giới giữa hai nước trở thành khu vực kinh tế chung, trong đó có Sở đúc tiền Thống nhất (JEA) - mục tiêu của băng nhóm tội phạm.

Kịch bản theo chân Tokyo (Jeon Jong Seo) - cô gái ở Bắc Triều Tiên hâm mộ BTS và từng đi lính. Cô chuyển đến Hàn Quốc sau khi thống nhất. Tại đây, cuộc sống khó khăn, cô phải làm nhiều nghề để kiếm tiền và bị xô đẩy trở thành tên tội phạm ngoan cố. Trong khoảnh khắc đen tối của cuộc đời, cô được Giáo Sư (Yoo Ji Tae) cứu sống và mời gia nhập băng đảng. Họ lấy tên các thành phố làm mật danh để che giấu thân phận.

Bảy người khác bao gồm: Rio (Lee Hyun Woo) - hacker tài năng, có ngoại hình như ngôi sao K-pop, Denver (Kim Ji Hoon) - côn đồ đường phố, Moscow (Lee Won Jong) - thợ mỏ lành nghề, Nairobi (Jang Yoon Ju) - chuyên gia hàng giả, Berlin (Park Hae Soo) - kẻ duy nhất trốn thoát khỏi trại tù nguy hiểm ở Triều Tiên - và gã Oslo (Lee Kyu Ho), Helsinki (Kim Ji Hoon).

Trailer phim 'Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc' Trailer phim "Money Heist: Korea". Video: Netflix

Kế hoạch của chúng là đánh cắp 4.000 tỷ won từ xưởng đúc tiền. Tám người xâm nhập vào đây bằng bộ đồng phục màu đỏ, đeo mặt nạ màu trắng. Họ bắt những người làm việc tại xưởng, nhóm sinh viên tham quan làm con tin, trong khi Giáo sư theo dõi từ xa. Cảnh sát thành lập nhóm điều tra chung để xử lý vụ trộm, do nhà đàm phán hàng đầu Hàn Quốc Sun Woo Jin (Kim Yun Jin) đứng đầu.

Nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện phi vụ. Luôn có căng thẳng xảy giữa Berlin và Tokyo, điều này dẫn đến các vấn đề trong băng đảng. Rio có tình cảm với Tokyo, Denver phải lòng một trong những con tin. Oslo và Helsinki trung thành với Berlin hơn kế hoạch của Giáo sư, còn Nairobi chưa rõ lập trường. Nairobi có thể thay đổi quan điểm, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn.

Theo The Verge, một số phân cảnh hay nhất của phim chỉ xuất hiện trong vài phút đầu tiên của mỗi tập - nơi mở ra cái nhìn thoáng qua về cuộc đời mỗi nhân vật. Nó giúp phác họa hành trình của mỗi người một cách đặc sắc, lý do họ trở thành cánh tay dưới trướng của Giáo sư.

Phần một của bản gốc gồm 13 tập, còn bản Hàn gói gọn trong sáu tập, vì vậy, hồi tưởng về các nhân vật được đẩy nhanh hơn nhiều. Giáo sư cố tình đụng độ Raquel (Itziar Ituño) trong tập ba ở phần phim của Tây Ban Nha, còn bản mới Giáo sư và Woo Jin biết nhau ngay từ đầu.

Đạo diễn Kim Hong Sun giữ chuyện phim diễn ra ở nhịp độ ổn định, thi thoảng đan xen tình tiết hài hước, làm giảm căng thẳng. Ví dụ khi một con tin được cho là chết bỗng xuất hiện trở lại, mọi người vui vẻ vỗ tay như đang trong một trò chơi. Phim cũng loại bỏ hầu hết cảnh nóng của phiên bản Tây Ban Nha. Tình tiết Giáo sư và nữ thanh tra tán tỉnh, ngủ cùng nhau được khai thác chừng mực.

Băng cướp mặc đồng phục màu đỏ, đeo mặt nạ Hahoe. Ảnh: Netflix

Điểm nổi bật là các yếu tố đặc trưng của Hàn Quốc. Phim đề cập đến mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc luôn được quan tâm và xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Squid Game, Crash Landing on You... Giáo sư vốn là nhà nghiên cứu tác động kinh tế của việc thống nhất hai miền. Anh ta sau đó vỡ mộng trước tình trạng bóc lột lao động nhập cư với mức lương thấp và khoảng cách giàu nghèo gia tăng.

Mặt nạ Salvador Dali nhường chỗ cho Hahoe - loại mặt nạ truyền thống có nguồn gốc từ làng Hahoe, tỉnh Gyeongsangbuk-do - nơi được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới. Mặt nạ được tạo ra nhằm cho phép mọi người ẩn danh để chỉ trích, châm biếm những thói xấu trong xã hội. Làn sóng Kpop được lồng ghép qua hình ảnh Tokyo - khi sống ở Triều Tiên - thích nghe, nhảy múa theo các tác phẩm của BTS.

Trên The Korea Times, đạo diễn Kim Hong Sun cho biết không dễ dàng để kết hợp các yếu tố mới, đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc. "Chúng tôi cố gắng tiếp nhận những yếu tố hấp dẫn từ tác phẩm gốc và nghĩ sẽ rất thú vị nếu thêm câu chuyện của chính mình vào. Điều đó sẽ giúp chúng tôi nhận được đánh giá đa chiều từ khán giả", đạo diễn nói.

Các diễn viên đều hóa thân nhân vật một cách tròn vai. Theo Indian Express, Park Hae Soo xuất sắc khi lột tả hình ảnh Berlin - nhân vật phản diện khó đoán, đáng sợ hơn nhiều so với Pedro Alonso trong bản gốc. Jeon Jong Seo cũng gây ấn tượng khi diễn tả nhân vật Tokyo có vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong đa cảm...

Nhân vật Berlin (giữa) do Park Hae Soo đóng. Ảnh: Netflix

Theo báo cáo của Công ty xếp hạng phát trực tuyến toàn cầu FlixPatrol, Money Heist: Korea đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phổ biến toàn cầu cho các phim phát hành trên nền tảng trực tuyến. Các quốc gia xem nhiều như Hàn Quốc, Brazil, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam...

Phim được chấm 5,2/10 trên IMDb. Theo Rolling Stone, tập đầu tiên kém thu hút nhất, vì vậy một số khán giả có thể mất kiên nhẫn và bỏ xem. Trang Scmp nhận định cách xử lý câu chuyện có phần hời hợt, cốt truyện thiếu mới lạ. Một số chi tiết trong phim gợi cảm giác quen thuộc: bộ đồng phục màu hồng như trong Squid Game, bối cảnh giới hạn khiến dễ liên tưởng đến The Silent Sea hay All of Us Are Dead.

Phim kết thúc khi kết quả vụ trộm vẫn còn bỏ ngỏ. Đạo diễn hé lộ sẽ có phần hai, khai thác về xung đột giữa các nhân vật. "Trong phần hai, các nhân vật có nhiều mâu thuẫn thậm chí gay gắt hơn, cuộc chiến giữa băng đảng và cảnh sát cũng căng não hơn. Phim sẽ thú vị hơn nữa", Kim Hong Sun nói trên The Korea Times.

Hiểu Nhân