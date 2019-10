Phim về zombie ra rạp Việt dịp Halloween

"Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp" ra rạp từ 25/10, kết hợp yếu tố hành động, hài hước và kinh dị.

Tháng 10 với điểm nhấn Halloween, loạt dự án về chủ đề ma quái, tâm linh thường đổ bộ màn ảnh rộng. Thay vì làm khán giả thót tim trước những pha jumpscares (hù dọa bất ngờ), Zombieland: Double tap (Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp) lại chú trọng tiếng cười, kế thừa phong cách hài lầy lội của bom tấn Zombieland (2009) - phim về đề tài xác sống hay nhất mọi thời. Dưới đây là 5 yếu tố có thể giúp phim thu hút khán giả:

* Trailer phim

Phim về xác sống ra rạp Việt dịp Halloween Video: NSX.

Phần tiếp theo của phim zombie đình đám

Với người yêu điện ảnh, Zombieland là tác phẩm kinh điển. Hơn một thập kỷ trước, với kinh phí 24 triệu USD, phim gây bất ngờ lớn khi giúp hãng Columbia Pictures thu về tới 102,3 triệu, nhận "mưa" lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả.

"Double Tap" khai thác đề tài xác sống theo góc nhìn hài hước.

Lấy mốc 10 năm sau đó, Double Tap tiếp tục xoay quanh bốn nhân vật gồm: chàng thư sinh Columbus (Jesse Eisenberg), gã cao bồi Tallahassee (Woody Harrelson) cùng hai chị em tinh quái Wichita (Emma Stone) và Little Rock (Abigail Breslin). Do bé út Little Rock bỏ nhà theo trai, ba thành viên còn lại tức tốc lên đường tìm kiếm. Tuy nhiên, họ không ngờ đám thây ma đã tiến hóa vượt bậc, lì đòn, hung tợn và thông minh hơn trước.

Diễn viên và ê-kip thực lực

Ngay khi thông báo làm tiếp phần hai, Double Tap được fan quan tâm bởi sự góp mặt của các ngôi sao hạng A gồm: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone và Abigail Breslin. Khán giả nhận định bốn diễn viên bảo chứng chất lượng phim vì họ từng nhận nhiều đề cử, giải thưởng danh giá tại hạng mục diễn xuất (BAFTA, Quả cầu Vàng, Oscar).

Phim đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên kỳ cựu lẫn đạo diễn và bộ đôi biên kịch.

Tác phẩm còn đánh dấu màn hội ngộ của đạo diễn Ruben Fleischer cùng hai biên kịch Rhett Reese và Paul Wernick. Bộ ba từng giúp Zombieland thành hiện tượng phòng vé 10 năm trước và tiếp tục khẳng định dấu ấn với Venom (2018), Deadpool 2 (2018). Sắp tới họ tiếp tục hợp tác trong loạt phim Wonder Woman 1984 (2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)...

Đoàn quân zombie khát máu

Đạo diễn Ruben Fleischer cho biết loạt xác sống tại Hợp chủng quốc zombie ở phần này tiến hóa bất ngờ, nhanh chóng thích nghi với môi trường sống. Chúng dần hung hăng, nguy hiểm gấp bội, thậm chí phân chia thành nhiều thứ hạng khác nhau.

Mỗi chủng loại thây ma có đặc điểm và thế mạnh riêng, khiến những thợ săn dày dặn kinh nghiệm liên tục đề cao cảnh giác. Trong đó có nhóm Stephen tinh ranh, lũ Ninja thoắt ẩn thoắt hiện hay kẻ hủy diệt T-800 lì đòn... Nhà sản xuất tiết lộ nhờ ngoại hình đáng sợ cộng số lượng áp đảo, đoàn thây ma sẽ gây ám ảnh cho khán giả.

Đám zombie phần hai sẽ nguy hiểm và đáng sợ hơn phần một.

Nhiều cảnh hành động, quy mô lớn

Những đại cảnh cháy nổ và đấu súng, càn quét zombie suốt phim được đạo diễn Ruben Fleischer chú trọng. Nhằm đánh bại đoàn quân zombie phiên bản 2.0, bộ tứ nhân vật chính được trang bị nhiều món đồ chơi lợi hại gồm: súng phóng lựu, đại liên M134 minigun, xe bọc thép hay ô tô vượt địa hình Monster.

Không còn phải chiến đấu một mình, trên hành trình tìm kiếm bé út Little Rock, gia đình Columbus sẽ gặp nhiều nhân vật bá đạo khác như Madison, Berkeley, Nevada và cặp song trùng Albuquerque - Flagstaff. Họ cùng đẩy lùi đám thây ma hung tợn. Vì mong chiếm ngôi quán quân cuộc thi Zombie kill of the week (Pha xử đẹp xác sống đỉnh nhất tuần), gã cao bồi Tallahassee cùng đồng đội quyết thi triển loạt pha kết liễu xác sống ấn tượng.

Đậm yếu tố hài hước, lầy lội

Khác với màu sắc ảm đạm, căng thẳng thường thấy ở thể loại tương tự, Double Tap có nhiều miếng hài nặng đô, thoát lối mòn đấu tranh sinh tồn. Với mục đích đá xéo dòng phim xác sống, những nhân vật trong phần hai đều có tinh thần lạc quan, muốn tận hưởng cuộc sống thay vì trốn chui nhủi đám thây ma.

Phim ra rạp từ 25/10,

Bên cạnh đó, nhiều biểu tượng điện ảnh lẫn văn hóa đại chúng (pop culture) tiếp tục bị bộ tứ giễu nhại như: kẻ kủy diệt Terminator, thể loại song trùng Doppelgänger, huyền thoại thánh địa Babylon hoặc vụ bê bối Monica Lewinsky cuối thập niên 1990... Các chi tiết bảng xếp hạng Zombie kill of the week, bí kíp sinh tồn trong hợp chủng quốc thây ma hay màn khách mời do Bill Murray đảm nhận tiếp tục xuất hiện.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Vạn Phát