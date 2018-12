Phim về nạn diệt chủng đoạt hai giải lớn nhất LHP Quốc tế Hà Nội 2016

Danh sách giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016 * Phim hay nhất: Remember, đạo diễn Atom Egoyan, Canada

* Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài: One Way Trip, Choi Jeong-yeol, Hàn Quốc

* Đạo diễn xuất sắc: Eduardo Roy Jr., Ordinary People, Philippines

* Nam diễn viên chính xuất sắc: Christopher Plummer, Remember, Canada

* Nữ diễn viên chính xuất sắc: Hasmine Killip, Ordinary People, Philippines

* Biểu dương đặc biệt của Ban Giám khảo cho phim dài: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Victor Vũ, Việt Nam

* Giải khán giả bình chọn phim Việt Nam được yêu thích nhất: Taxi, em tên gì?, Đỗ Đức Thịnh - Đinh Tuấn Vũ, Việt Nam

* Giải Phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn: Trúng số, Dustin Nguyễn, Việt Nam

* Giải mạng lưới khuyến khích Điện ảnh châu Á: The Green Carriage, Oleg Asadulin, Nga

* Phim ngắn xuất sắc: Three variations of Ofelia, Mexico

* Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn: Heart of The Land, Phần Lan

* Đạo diễn phim ngắn xuất sắc: Phạm Ngọc Lân, Một thành phố khác, Việt Nam.