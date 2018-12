Phim về cô gái bị ép 'chữa' đồng tính thắng ở LHP Sundance

Một số giải quan trọng ở Liên hoan phim Sundance 2018 Phim chính kịch Mỹ Giải Grand Jury Prize: The Miseducation of Cameron Post Giải khán giả bình chọn: Burden Giải đạo diễn: Sara Colangelo (The Kindergarten Teacher) Giải biên kịch: Christina Choe (Nancy) Phim đầu tay triển vọng: Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) Giải đặc biệt của ban giám khảo về diễn xuất: Benjamin Dickey (Blaze) Phim tài liệu Mỹ Giải Grand Jury Prize: Kailash Giải khán giả bình chọn: The Sentence Giải đạo diễn: Alexandria Bombach (On Her Shoulders) Phim điện ảnh chính kịch thế giới Giải Grand Jury Prize: Butterflies Giải khán giả bình chọn: The Guilty Giải đạo diễn: Ísold Uggadóttir (And Breathe Normally) Giải đặc biệt của ban giám khảo về diễn xuất: Valeria Bertucecelli (The Queen of Fear) Giải đặc biệt của ban giám khảo về biên kịch: Julio Chavezmontes & Sebastián Hofmann (Time Share) Giải đặc biệt của ban giám khảo về dàn diễn viên: Dead Pigs Phim tài liệu thế giới Giải Grand Jury Prize: Of Fathers and Sons Giải khán giả bình chọn: This Is Home Giải đạo diễn: Sandi Tan (Shirkers) Giải đặc biệt của ban giám khảo: Steven Loveridge (Matangi/Maya/M.I.A)