Phim về bộ tứ siêu anh hùng nước Nga được đầu tư kỷ lục

Vài năm gần đây, các bộ phim về đề tài siêu anh hùng được khán giả đặc biệt yêu thích và xuất hiện đều đặn mỗi mùa bom tấn. Bên cạnh những nhà sản xuất chuyên theo đuổi dòng phim siêu anh hùng như Marvel, DC, năm 2017, người hâm mộ được giới thiệu dàn siêu anh hùng đến từ nước Nga trong bộ phim Guardians (tựa gốc: Zaschitniki).

Bốn siêu anh hùng được giới thiệu trong trailer phim.

Guardians lấy bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh của hai cường quốc Nga và Mỹ đang không ngừng leo thang. Lúc này, một tổ chức với tên gọi là Patriot xuất hiện. Họ quyết định thực hiện chương trình cải tạo gen vào cơ thể của bốn thanh niên để biến họ thành những chiến binh "bất khả chiến bại".

Bộ phim siêu anh hùng được đầu tư kinh phí 380 triệu RUB (khoảng 20 triệu USD), một số tiền lớn chưa từng có cho một tác phẩm điện ảnh của Nga.

Trong trailer dài khoảng hai phút do nhà sản xuất tung ra, khán giả được giới thiệu về bốn siêu anh hùng, mỗi người có một khả năng đặc biệt. Một người có thể biến hình thành gấu, sử dụng kiếm điêu luyện, hay điều khiển các mảnh đá nhỏ bay lượn theo ý muốn. Và một cô gái có thể hóa lỏng, sống trong nước hàng giờ mà không hề hấn gì. Cũng trong video ngắn, cảnh tượng thảm họa, cháy nổ... được thể hiện sống động.

Tác phẩm điện ảnh Nga ra rạp toàn thế giới từ tháng 2/2017.

Guardians do đạo diễn Mỹ Sarik Andreasyan chỉ đạo. Tại Nga, anh nổi tiếng với các tác phẩm ăn khách như The Pregnant, Moms, That Was the Men’s World... Còn với khán giả thế giới, vị đạo diễn được biết tới qua tác phẩm American Heist. Phim có sự tham gia của các ngôi sao trẻ như Sebastien Sisak, Anton Pampuchniy, Sanzhar Madiev, Alina Lanina, Valeria Shkirando, Stanislav Shirin...

Guardians dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ tháng 2/2017.

Thùy Liên