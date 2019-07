Phim về Annabelle thu gần 60 tỷ đồng ở Việt Nam

Tác phẩm kinh dị do Gary Dauberman đạo diễn nối dài mạch thành công ở phòng vé của Vũ trụ Điện ảnh Conjuring.

'Annabelle Comes Home' - dàn ác quỷ hội tụ quanh búp bê / Nguyên mẫu nhân vật nhà trừ tà của 'The Conjuring' qua đời

Ra mắt ở Việt Nam từ ngày 26/6, Annabelle Comes Home thu 46 tỷ đồng (1,97 triệu USD) trong năm ngày đầu (theo nhà phát hành CGV). Đến ngày 5/7, phim thu gần 60 tỷ đồng, thành tác phẩm thuần kinh dị ăn khách nhất trong nước từ đầu năm. Cuối tuần qua, phim chiếm trên một phần ba số suất ở các hệ thống lớn như CGV, Galaxy, Lotte.

Annabelle Comes Home (Annabelle: Ác quỷ trở về) Trailer phim.

Doanh thu của Annabelle Comes Home tiếp tục chứng tỏ sức hút của Vũ trụ Điện ảnh Conjuring ở Việt Nam. Những tác phẩm thuộc thương hiệu kinh dị do đạo diễn James Wan sáng tạo thường đạt doanh thu cao, như The Nun (2018, 90 tỷ đồng) và Annabelle: Creation (2017, 100 tỷ đồng).

Diễn viên Mckenna Grace và búp bê Annabelle. Ảnh: Warner Bros.

Tuần qua, Annabelle Comes Home đứng thứ hai ở Mỹ dịp ra mắt, sau Toy Story 4. Trên toàn cầu, phim thu 83 triệu USD sau bảy ngày đầu, dự kiến sinh lời lớn cho hãng do ngân sách chỉ khoảng 30 triệu USD.

Phim mới kể về cuộc trỗi dậy của búp bê ma Annabelle trong lúc được gia đình Warren cất giữ. Nó khiến nhiều linh hồn tà ác xung quanh hoạt động, gieo kinh hoàng cho cô bé Judy Warren (Mckenna Grace đóng) cùng hai cô gái khác. 65% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, một số cây bút chê phim không nhiều màn hù dọa ấn tượng như tác phẩm do James Wan đạo diễn. Sau khi thực hiện hai phần Conjuring, anh chỉ giữ vai trò sản xuất trong các phim gần đây của thương hiệu.

Ân Nguyễn