Phim thứ ba về BTS phát hành đầu tháng 8

Những góc khuất về nhóm nhạc Hàn đình đám được tiết lộ trong "Bring the Soul: The Movie".

Ngày 7/8, Bring the Soul: The Movie công chiếu. Phim ghi lại hành trình lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm, gồm những màn trình diễn, cảnh quay hậu trường cũng như câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu của các nghệ sĩ.

Poster quảng bá phim "Bring the Soul: The Movie".

Đầu tháng 6, trong tour diễn châu Âu Love Yourself ở Paris (Pháp), nhóm BTS tổ chức bữa tiệc nhỏ để cùng chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc trên hành trình đến các thành phố khắp thế giới, nhất là những câu chuyện xoay quanh hành trình của họ khi lưu diễn châu Âu. Nhà làm phim cho biết tác phẩm có những câu chuyện chưa từng được tiết lộ về nhóm.

Nhóm nhạc BTS. Ảnh: kpopmap.

Hai phim về nhóm BTS trước đây nhận phản hồi tích cực từ ARMY (cộng đồng người hâm mộ BTS). Phim Burn the stage: The movie thu về 18,5 triệu USD sau lần công chiếu thứ hai vào năm 2018. Đầu năm nay, phim Love Yourself in Seoul thu về 11,7 triệu USD.

BTS là nhóm nhạc nam Hàn Quốc ra mắt vào năm 2013, gồm bảy thành viên: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jongkook và Park Jimin. Năm 2018, BTS trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Nhóm nhạc vừa cho ra mắt trò chơi di động mang tên BTS world vào ngày 26/6.

BTS trong tour 'Love yourself' BTS trong tour "Love yourself". Video: youtube.

Ngân Phạm (Theo: Variety)