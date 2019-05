Phim 'Servant of the people': Khởi nguồn chính trị của tổng thống đắc cử Ukraine

Danh hài Voloadymyr Zelensky từng đóng vai chính trong seri châm chọc các chính trị gia, được khán giả nước ông yêu thích.

Voloadymyr Zelensky, 41 tuổi, dẫn đầu cuộc đua tranh ghế tổng thống Ukraine với 73% phiếu bầu, vượt Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko (24%) qua hai cuộc bầu cử ở nước này. Nếu kết quả cuối cùng không thay đổi, Zelensky sẽ trở thành tổng thống kế nhiệm của Ukraine và nhậm chức vào ngày 3/6.

Zelensky vào vai tổng thống trong phim hài "Servant of the People". Ảnh: Cinema Escapist.

Khi còn là diễn viên, Voloadymyr Zelensky rất quan tâm chính trị. Các chương trình của ông phần lớn có chủ đề châm chọc các chính trị gia như series Servant of the People (Tạm dịch: Người phục vụ của nhân dân), phát hành năm 2015 và kết thúc vào tháng 3/2018. Phim giành hai giải "Nhà sản xuất phim truyền hình xuất sắc" và "Phim truyền hình hay nhất" tại Teletriumph Award, giải thưởng điện ảnh của Ukraine.

Trong phim, Zelensky đóng vai Vasyl, một giáo viên lịch sử vô tình nổi tiếng nhờ một video chỉ trích chính phủ trên mạng. Sau đó, Vasyl tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống và chiến thắng. Khi đương nhiệm, ông gặp nhiều rắc rối trong việc hòa nhập với vai trò mới. Các phần sau của phim xoay quanh việc ông đối đầu những quan chức suy đồi đạo đức trong chính phủ.

Trang CinemaEscapist đánh giá Servant of the People là một trong những series nổi tiếng nhất mọi thời của Ukraine. Phim được phát sóng miễn phí kèm phụ đề tiếng Anh trên Youtube. Dù thuộc thể loại hài, phim giúp khán giả toàn cầu hiểu thêm nền chính trị quốc gia Đông Âu. Nhiều chi tiết trong phim lấy cảm hứng từ những sự kiện thực tế. Căn nhà nơi nhân vật Vasyl chuẩn bị cho lễ nhậm chức là dinh thự được xây bằng ngân sách nhà nước của cựu tổng thống Ukraine - Viktor Yanukovych.

Ngày 31/3/2018, ba ngày sau khi Servant of the People kết thúc, Zelensky quyết định thành lập Đảng Servant of the People với các thành viên nòng cốt là đồng nghiệp tại nhóm Kvartal 95. Ông chiêu mộ thêm những tình nguyện viên không có kinh nghiệm về chính trị. Zelensky cũng dùng chính huy hiệu trong bộ phim để làm hình ảnh đại diện cho đảng của mình.

Chiến dịch tranh cử của Zelensky được so sánh với kịch bản bộ phim. Ông dùng mạng xã hội để đăng tải các video vận động tranh cử quay bằng điện thoại. Nhưng thay vì châm chọc các chính trị gia, Zelensky thường nói về các vấn đề xã hội. Tờ Independent nhận định người dân Ukraine thích Zelensky vì hình ảnh chân thật, vô tư mà ông xây dựng. Tờ Bloomberg so sánh cuộc tranh cử của ông với tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ABC News, khi biết tin dẫn đầu bầu cử, danh hài cảm ơn đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ và khẳng định họ "đã giúp cứu vận mệnh Ukraine".

Zelensky xuất hiện lần đầu trước công chúng ở cuộc thi tìm kiếm tài năng hài kịch KVN của Nga năm 1997. Sau đó, ông thành lập nhóm hài Kvartal 95 và bắt đầu lưu diễn vòng quanh các nước thuộc Liên Xô cũ. Đến năm 2003, Kvartal tham gia các chương trình truyền hình. Zelensky thường đảm nhận vai chính và nhà sản xuất các phim của nhóm.

Tổng thống Ukraine Trích đoạn trong phim "Servant of the People".

Đạt Phan (Tổng hợp)