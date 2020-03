Phim Pixar thu kém kỳ vọng

"Onward" - tác phẩm mới của hãng Pixar (thuộc Disney) - mở màn dưới kỳ vọng dù được khen ngợi.

Tác phẩm dẫn đầu ở Mỹ tuần qua với 40 triệu USD. Tuy nhiên, báo Âu Mỹ nhận định kết quả gây thất vọng, xét đến tầm vóc hãng Pixar và đánh giá tốt của giới phê bình.

Trailer Onward Trailer "Onward".

Theo Box Office Mojo, phim vốn được dự đoán thu đến 50 triệu USD khi ra mắt ở Mỹ. Trang này nhận định Covid-19 ở Mỹ có thể đã tác động xấu đến phòng vé. Đến ngày 9/3, nước này là ổ nhiễm lớn thứ chín toàn cầu với hơn 500 người mắc. LHP South by Southwest ở Austin (bang Texas, Mỹ) cũng bị hủy do tình hình dịch bệnh.

Onward do Dan Scanlon đạo diễn, xoay quanh hai anh em yêu tinh muốn đi tìm đá phép thuật để cha có thể sống lại trong một ngày. Tác phẩm được 86% giới phê bình đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trên toàn cầu, phim hiện thu 68 triệu USD.

Phim kinh dị The Invisible Man đứng thứ hai ở Mỹ với 15 triệu USD. Ra mắt từ hai tuần trước, tác phẩm có Elisabeth Moss đóng chính là cú hit đầu năm với doanh thu 98 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí chỉ bảy triệu USD. Xếp thứ ba là The Way Back - phim có Ben Affleck hóa thân một huấn luyện viên nghiện rượu.

Ân Nguyễn