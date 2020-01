Phim nội 'đấu' bom tấn Hollywood

"30 chưa phải Tết", "Đôi mắt âm dương", "Gái già lắm chiêu 3" cạnh tranh bom tấn "Dolittle" có Robert Downey Jr mùa Tết 2020.

Ngày 8/1, đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thông báo Gái già lắm chiêu 3 công chiếu ngày 25/1 (mùng Một Tết), sớm hai tuần so với tin trước đây. Như vậy, đường đua phòng vé mùa Tết có các phim 30 chưa phải Tết, Đôi mắt âm dương, Gái già lắm chiêu 3, Dolittle, Pets United, Tootsies & The Fake (đều ra mắt ngày đầu năm mới).

Loạt phim Việt mùa Tết năm nay có màu sắc khác biệt, không còn chỉ tập trung vào hài như một số năm trước. 30 chưa phải Tết quy tụ Trường Giang và Mạc Văn Khoa. Tác phẩm kể về một chàng trai bị mắc kẹt mãi trong ngày 30 Tết khi về quê giành miếng đất của cha. Tuy nhiên, ngoài hài hước, phim đan xen yếu tố kỳ ảo, tâm lý với kinh phí đến 23 tỷ đồng (một triệu USD). Với quy mô đầu tư, tên tuổi đạo diễn Quang Huy, hai cây hài nhiều fan cùng nhà phát hành lớn CGV, 30 chưa phải Tết có tiềm năng lớn về doanh thu. Hai năm trước, Trường Giang cũng từng thắng lớn mùa Tết với Siêu sao siêu ngố (108 tỷ đồng). Tuy nhiên, điểm yếu của phim là trailer còn rời rạc, cắt dựng thiếu điểm nhấn.

Trong khi đó, Nhất Trung (đạo diễn Cua lại vợ bầu) đem "khẩu vị lạ" với phim kinh dị Đôi mắt âm dương. Nhà làm phim cho biết muốn thử sức ở thể loại vốn ít người xem. Tác phẩm kể về nữ họa sĩ (Thu Trang đóng) bỗng nhìn thấy ma sau một tai nạn gây mất trí nhớ. Ngoài ra, phim quy tụ bộ đôi Về nhà đi con - Quốc Trường, Bảo Thanh - để thu hút thêm khán giả miền Bắc. Bên cạnh chất kinh dị, Nhất Trung cho biết sẽ phim có một số đoạn phù hợp không khí Tết. Dù vậy, đây là bước đi mạo hiểm của ê-kíp khi trong 10 năm qua, chưa phim kinh dị nào thắng lớn dịp Tết.

Gái già lắm chiêu 3 (đạo diễn Nam Cito, Bảo Nhân) thuộc thể loại tình cảm pha hài, kể chuyện nhân vật Ms. Q (Lan Ngọc đóng) về ra mắt nhà người yêu (Lê Xuân Tiền) ở Huế. Cô phát hiện anh thuộc gia đình giàu có, đồng thời mẹ bạn trai (Lê Khanh) không thích cô. Trailer phim khắc họa cuộc sống xa hoa, mâu thuẫn các nhân vật đan xen vài tình huống gây cười. Tác phẩm quy tụ một số diễn viên thực lực, nối tiếp hai tác phẩm ăn khách trong cùng series. Tuy nhiên, trailer phim vướng phản ứng trái chiều khi một số khán giả nói nó quá giống Crazy Rich Asians.

Ba tác phẩm Việt nhìn chung đều có điểm mạnh, hứa hẹn cuộc cạnh tranh sôi động ở phòng vé, khác năm ngoái khi phim Táo Quậy lép vế từ sớm, để Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh tung hoành. Ngày chiếu đầu tiên sẽ có cuộc so kè doanh thu gắt gao, đồng thời giữ vai trò quyết định trong việc đo lường phản ứng khán giả.

Khác vài năm qua, không có phim Trung Quốc ra mắt ở Việt Nam dịp Tết. Đại diện cho điện ảnh nước ngoài chỉ có những tác phẩm đến từ Mỹ và Thái Lan. Trong đó, Dolittle là bom tấn quy mô nhất với kinh phí đến 175 triệu USD, quy tụ Robert Downey Jr. - tài tử nổi tiếng với vai Iron Man. Anh hóa thân bác sĩ có thể nói chuyện với động vật, cùng những người bạn đến hòn đảo thần thoại để tìm thuốc chữa cho nữ hoàng Anh.

Với nội dung đậm chất phiêu lưu, hình ảnh bắt mắt, phim hướng đến đối tượng khán giả gia đình, giống How to Train Your Dragon 3 năm 2019. Nếu được dán nhãn P ở Việt Nam (phù hợp mọi khán giả), Dolittle sẽ là đối thủ nặng ký cho các phim Việt. Hai phim ngoại còn lại là Pets United (xoay quanh một nhóm thú chạy trốn khỏi thành phố) và Tootsies & The Fake (phim Thái về chàng trai chuyển giới phải đóng giả một ngôi sao).

Dịp Tết thường là thời điểm rạp phim sôi nổi. Mùa Tết năm ngoái, nhiều khán giả xếp hàng ở rạp để mua vé, lấy vé online. Ảnh: Ân Nguyễn.

Trong dip Tết, "hiện tượng phòng vé" Mắt biếc có thể còn một số suất chiếu cuối cùng. Trong cuối tuần đầu tiên sau Tết, hai phim Việt khác sẽ ra mắt là Bí mật của gió (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) và Tiền nhiều để làm gì (Lưu Huỳnh). Tuy nhiên, những tác phẩm này khó ảnh hưởng lớn đến cục diện doanh thu mùa Tết.

Theo anh Nguyễn Phong Việt - chuyên gia phát hành phim, mùa Tết năm nay không có tác phẩm nào thật sự nổi trội. "Nhìn vào màu sắc các phim, khả năng thắng cao nhất thuộc về Dolittle và 30 chưa phải Tết. Còn Gái già lắm chiêu 3 và Pets United cũng có thể đạt doanh thu khả quan nhưng khó gây bất ngờ", anh nói.

Anh Việt nhận định Đôi mắt âm dương là ẩn số doanh thu với đề tài kinh dị vào dịp khán giả thường hướng đến niềm vui, lạc quan: "Theo tôi, sự tự tin sau khi Cua lại vợ bầu thắng lớn khiến ê-kíp quyết định chơi 'ván bài' này. Tuy nhiên, nếu thắng phòng vé, Đôi mắt âm dương có thể mở đường cho nhiều đề tài lạ trong mùa Tết, thay vì chỉ xoay quanh các câu chuyện hài hước, gia đình". Chuyên gia cũng cho rằng năm nay, khó có tác phẩm lập kỷ lục như Cua lại vợ bầu năm ngoái, do nhiều phim cạnh tranh nhau.

