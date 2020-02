Phim ngắn về Vũ Hán những ngày phong tỏa

"Đêm trường Vũ Hán" - phim tài liệu về thành phố tâm dịch nCoV bị phong tỏa - gây chú ý ở Trung Quốc.

Đêm trường Vũ Hán Phim ngắn "Đêm trường Vũ Hán". Video: Weibo.

Theo Sixth Tone, ê-kíp - gồm nhà làm phim Lan Bo - đến Vũ Hán hồi tháng 1 để thực hiện một dự án khác. Nhưng vì dịch, họ phải hoãn công việc và bị kẹt lại. Các thành viên quyết định quay phim tài liệu kể lại những ngày sống trong thành phố.

Lan Bo nói: "Từ khi có lệnh phong tỏa, chưa phim nào ghi lại toàn bộ quang cảnh. Tôi cảm thấy đây là những hình ảnh quý giá, có ý nghĩa tham khảo về lịch sử, cũng như dùng cho các tài liệu về sau. Tôi hy vọng mọi người nói thật, đối diện với máy quay một cách thành thật". Ông muốn tập trung vào cách những thường dân như: nhân viên sức khỏe, người tình nguyện bị ảnh hưởng vì dịch.

Mỗi ngày, nhà quay phim kiêm đạo diễn Xie Dan đi quanh thành phố, dùng điện thoại ghi lại tình hình. Họ quay trong tám ngày, tổng hợp thành phim tài liệu ngắn bốn phút có tên Đêm trường Vũ Hán (Wuhan: The Long Night).

Ê-kíp mặc đồ bảo hộ khi ghi hình. Ảnh: Sixth Tone.

Ở mỗi cảnh, ê-kíp chú thích giờ và địa điểm ghi hình. Đường phố vắng lặng giống một "thành phố ma", thỉnh thoảng lác đác người - đều đeo khẩu trang. Nhạc phim đẩy thêm cảm xúc về sự tịch mịch, trống trải. Ở một cảnh, người đàn ông đứng bên cửa sổ, hát My Motherland and Me như cách cổ vũ tinh thần. Đến nay, phim thu hơn 300 triệu lượt xem trên Weibo.

Dịch viêm phổi do virus corona bùng phát từ tháng 12/2019. Đến ngày 19/2, toàn cầu có 75.184 người nhiễm và 2.010 người chết vì bệnh. Tâm dịch - thành phố Vũ Hán - bị phong tỏa từ ngày 23/1 để ngăn bệnh lan rộng. Ngoài phim tài liệu, tình hình thành phố được nhà văn Phương Phương kể lại qua nhật ký được nhiều người quan tâm.

Ân Nguyễn