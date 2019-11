Phim Italy 21 năm trước khuấy động phòng vé

"The Legend of 1900" - ra mắt lần đầu năm 1998 - bất ngờ đứng nhì phòng vé Trung Quốc cuối tuần qua với 9,2 triệu USD.

Tác phẩm do Giuseppe Tornatore đạo diễn, phát hành ở thị trường Hoa ngữ 21 năm sau khi công chiếu ở các nước phương Tây. The Legend of 1900 kể về chàng trai chơi nhạc tài hoa sống vào thế kỷ 20 (Tim Roth đóng), từng được đề cử Quả Cầu Vàng cho nhạc phim hay nhất.

Trailer Legend of 1900 Trailer phim.

Variety đánh giá doanh thu tuần qua của tác phẩm là bất ngờ. Theo trang này, phim ăn khách nhờ người Trung Quốc yêu mến phim Cinema Paradiso của cùng đạo diễn.

Gần đây, không ít tác phẩm từ nhiều năm trước được phát hành và khuấy động phòng vé Trung Quốc, trong đó có hoạt hình Spirited Away (69 triệu USD) và My Neighbor Totoro (25 triệu USD). Dù đã cũ, các phim này vẫn hút khán giả Hoa ngữ - đa phần chưa từng xem chúng trên màn ảnh rộng.

"Spirited Away" gây sốt thị trường Hoa ngữ vào tháng 6. Ảnh: Ghibli.

Đứng đầu phòng vé Trung Quốc tuần qua là phim tình cảm Somewhere Winter (13 triệu USD), dựa trên một tiểu thuyết dành cho giới trẻ. Phim xoay quanh tình yêu của những người thuộc hai thế hệ sống, ghi hình ở Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ.

Charlie's Angels về ba với 7,6 triệu USD. Nhiều báo Âu Mỹ nhận định phim về điệp viên nữ chết yểu khi thị trường Trung Quốc không thể "giải cứu" nó. Có kinh phí 55 triệu USD, tác phẩm mới thu 27,9 triệu USD toàn cầu. Ở vị trí thứ tư là hiện tượng phòng vé Better Days - kể về một cô gái bị bắt nạt ở trường. Ra mắt từ cuối tháng 10, phim hiện thu 212 triệu USD ở Trung Quốc.

Ân Nguyễn