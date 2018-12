Phim hè 2016 - Hollywood gây nhàm chán với sản phẩm ăn theo

'Captain America 3' nâng doanh thu phim Marvel vượt 10 tỷ USD / Dàn mỹ nhân của mùa phim hè 2016

Mùa hè vốn là thời điểm Hollywood tung ra nhiều bom tấn nhất năm bởi khả năng hốt bạc tại phòng vé. Dù vậy, mùa hè 2016 không mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. Theo số liệu từ trang Box Office Mojo, tổng doanh thu của các phim hè năm nay sụt giảm đến 11,4 % so với mùa cùng kỳ năm ngoái.

Mùa phim hè được tính từ tuần đầu của tháng 5 đến thứ hai đầu tiên của tháng 9 (theo Box Office Mojo). Sự ảm đạm tại phòng vé hè năm nay một phần bắt nguồn từ yếu tố khách quan là nhiều bom tấn không chọn ra mắt trong khoảng thời gian này.

"Captain America: Civil War" là bom tấn khai màn mùa phim hè 2016 và cũng đang là phim ăn khách nhất năm.

Chỉ trong quý đầu 2016, khán giả đã được chứng kiến đến bốn phim thu về trên 750 triệu USD là Deadpool, Zootopia, The Jungle Book và Batman v Superman: Dawn of Justice. Trong số này, ngoài Deadpool là hiện tượng thì ba phim còn lại đều được dự báo trước là có doanh thu cao. Hãng Disney và Warner Bros. chọn ngày phát hành trong tháng 2 và 3 để phim có thời gian trụ rạp tốt hơn. Tương tự, ba bom tấn còn lại trong năm là Dr. Strange, Fantastic Beasts and Where to Find Them và Rogue One: A Star Wars Story đều ra mắt vào hai tháng cuối năm.

Ngoài yếu tố thời gian, điều đáng báo động cho Hollywood là sự tụt dốc của các sequel (phần tiếp theo), prequel (phần trước) hay remake (phim làm lại) tại các phòng vé.

Hè năm nay, tại Bắc Mỹ chỉ có bốn phim phần tiếp ăn khách hơn phần trước là Captain America: Civil War, Finding Dory, The Purge: Election Year và Jason Bourne. Tuy nhiên, Civil War và Jason Bourne là trường hợp đặc biệt. Bộ phim thứ 13 của vũ trụ điện ảnh Marvel không hẳn là phần tiếp theo của Captain America: The Winter Soldier mà còn tập hợp các nhân vật từ nhiều phim khác. Còn Jason Bourne chỉ hơn được The Bourne Legacy (không có sự tham gia của Matt Damon) nhưng thua xa The Bourne Ultimatum năm 2007.

Trong khi đó, các thương hiệu khác như Independence Day, Ghostbusters, X-Men, Alice in Wonderland, Now You See Me hay Ice Age đều có màn trở lại nhạt nhòa. Thất vọng nhất phải kể đến Alice Through the Looking Glass với doanh thu toàn cầu hiện chỉ đạt 294 triệu USD, chưa bằng một phần ba so với Alice in Wonderland (2010). Loạt phim Kỷ Băng Hà có tác phẩm kém cỏi nhất là Ice Age: Collision Course với 315 triệu USD, thua xa phim trước là Ice Age: Continetal Drift với 877 triệu USD.

"Independence Day: Resurgence" thất bại thảm hại so với phần một ra mắt năm 1996.

Sự cạn kiệt ý tưởng vốn là “vấn nạn” của Hollywood nhiều năm qua, nay được thể hiện rõ nhất qua mùa hè 2016. Năm 1996, Independence Day gây sốt với kịch bản nói về cuộc xâm lược Trái đất của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, 20 năm sau đó, chủ đề này đã quá cũ để hãng Fox thực hiện Independence Day: Resurgence. Phim không có đột phá nào và chỉ lặp lại môtíp cũ, cùng dàn diễn viên mới kém hơn.

Tương tự là Ice Age, loạt phim hoạt hình đã bị khai thác đến tận cùng nhưng vẫn cố “nặn” ra một phần nữa là Ice Age: Collision Course với nét hoạt hình lỗi thời. Ngoài ra, Now You See Me 2, Jason Bourne và Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows cũng chỉ là các phiên bản mờ nhạt của phần trước.

Đánh giá sai thị trường cũng là nguyên nhân khiến các bom tấn thất bại. Cách đây sáu năm, Alice in Wonderland đạt doanh thu hơn một tỷ USD, khiến Disney tự tin bật đèn xanh cho dự án Alice Through the Looking Glass. Song điều họ không nhận ra là thành công năm 2010 chỉ là “ăn may” theo hiệu ứng 3D của Avatar cách đó vài tháng. Khán giả không thật sự muốn xem một phim nữa về Alice. Kết hợp vụ bê bối của tài tử Johnny Depp, tập phim mới nhất về Alice lỗ nặng và còn làm giá trị cổ phiếu của Disney sụt giảm.

"Alice Through the Looking Glass" là bom xịt lớn nhất của mùa phim hè năm nay.

Một ví dụ khác là The Legend of Tarzan, ra mắt vào tháng 6. Sau hơn 200 phim lớn nhỏ, câu chuyện về chàng người rừng không còn gì hấp dẫn. Tấm áo hiện đại mà đạo diễn David Yates khoác lên cho tác phẩm vẫn chưa đủ thuyết phục fan đến rạp. Ghostbusters cũng thất bại khi “cả gan” thực hiện một phiên bản toàn nữ của bộ phim lừng lẫy năm 1984. Ý tưởng liều lĩnh và có phần kỳ quặc này nhận vô số chỉ trích của dư luận từ khi công bố dự án. Dù có sự góp mặt của hai cây hài - Melissa McCarthy và Kristen Wiig, phim vẫn chưa hòa vốn sau hơn một tháng chiếu rạp.

Những kẻ thắng cuộc trong mùa hè

Ngoài Captain America: Civil War và Finding Dory, điểm sáng của mùa hè năm nay là thể loại kinh dị và những tác phẩm độc đáo. Bốn phim kinh dị - The Conjuring 2, The Shallows, Lights Out và Don’t Breathe đều được đánh giá tích cực và có doanh thu cao (so với chi phí sản xuất).

"The Secret Life of Pets" là một trong những phim thành công của mùa hè 2016.

The Secret Life of Pets và Suicide Squad ăn khách với chủ đề tương đối mới. Bộ phim hoạt hình hài hước của Illumination kể về những con thú cưng biết nói, còn bom tấn của DC lại xoay quanh một nhóm tội phạm thay vì các siêu anh hùng. Suicide Squad còn thành công nhờ chiến lược hợp lý khi ra mắt vào tháng 8, tránh được sự cạnh tranh của nhiều bom tấn khác. Trong khi đó, nhờ nội dung cảm động, hướng đến phái nữ, Me Before You gây chú ý giữa dàn bom tấn cháy nổ và có doanh thu 196 triệu USD, cao hơn gần 10 lần chi phí sản xuất.

Gây bất ngờ hơn cả là Sausage Party, một phim hoạt hình nhưng có nội dung nhạy cảm, không dành cho trẻ em. Phim xoay quanh một nhóm đồ ăn được nhân cách hóa và nhận ra mình sắp bị nấu chín. Với nhiều cảnh bạo lực và lời thoại tục tĩu, Sausage Party được xem như Deadpool của thể loại hoạt hình. Tác phẩm hiện thu về đến 75 triệu USD (kinh phí sản xuất chỉ có 19 triệu) sau hai tuần chiếu. Những ý tưởng độc đáo đang được đón nhận nồng nhiệt giữa một mùa phim hè có phần ảm đạm của Hollywood.

>> Xem thêm:

13 phim bom tấn ra rạp mùa hè 2016

'Captain America: Civil War' cán mốc một tỷ USD

Ân Nguyễn