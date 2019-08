Phim hài về học sinh lớp 6 lên ngôi phòng vé Mỹ

"Good Boys' thu 21 triệu USD, vượt ngoại truyện Fast & Furious để là quán quân phòng vé Mỹ tuần qua.

Tác phẩm do Gene Stupnitsky đạo diễn, danh hài Seth Rogen và Johah Hill đồng sản xuất. Trong phim, ba học sinh lớp sáu (Jacob Tremblay, Brady Noon và Keith L. Williams đóng) rơi vào tình huống oái oăm khi cố dự một bữa tiệc để gây ấn tượng với bạn học.

Trailer Good Boys Trailer phim.

Kể từ Us hồi tháng 3, Good Boys là phim đầu tiên đứng đầu phòng vé mà không phải phần tiếp theo, tiền truyện, ngoại truyện, remake hay thuộc series nào. 80% giới phê bình đánh giá tích cực tác phẩm. Khán giả chấm phim điểm B+ trên CinemaScore, còn trên IMDb là 6,7/10. Với kinh phí chỉ 20 triệu USD, Good Boys được dự đoán sớm sinh lời cho hãng phim.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw đứng thứ hai ở Mỹ với 14,1 triệu USD, giảm 44% so với tuần trước đó. Trên toàn cầu, bom tấn hiện thu 437 triệu USD. Thị trường lớn cuối cùng chưa ra mắt của tác phẩm là Trung Quốc (ngày 23/8). Các báo Âu Mỹ nhận định ngoại truyện Fast & Furious sẽ khó đạt doanh thu bằng phần gần nhất của mạch chính - The Fate of the Furious (1,236 tỷ USD).

The Lion King xếp thứ ba ở Mỹ với 11,9 triệu USD, đứng sau là The Angry Birds Movie 2 (10,5 triệu USD) - phim dựa trên trò chơi Angry Birds nổi tiếng. Tác phẩm kinh dị Scary Stories to Tell in the Dark - á quân tuần trước đó - rơi xuống thứ năm với 10 triệu USD.

Ân Nguyễn