Phim giật gân của 'ông hoàng thời trang' Tom Ford dự LHP Venice

Liên hoan phim Venice công bố danh sách phim tham dự ở mọi hạng mục hôm 28/7. Nocturnal Animals của đạo diễn kiêm nhà thiết kế thời trang - Tom Ford - dự tranh ở hạng mục lớn nhất - Sư Tử Vàng.

Nocturnal Animals là phim dài thứ hai của Tom Ford. Hồi 2009, "ông hoàng thời trang" người Mỹ cũng tranh Sư Tử Vàng ở Venice với phim đầu tay - A Single Man. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Christopher Isherwood sau đó đoạt giải thưởng phụ - Queer Lion.

Jake Gyllenhaal đóng chính trong "Nocturnal Animals".

Dựa trên tiểu thuyết tâm lý giật gân Tony and Susan của nhà văn Austin Wright, Nocturnal Animals làm theo môtíp truyện lồng truyện. Tác phẩm kể về một người phụ nữ tên Susan Morrow gặp khủng hoảng tuổi trung niên trong cuộc hôn nhân với người chồng bác sĩ. Một ngày, cô được người chồng đầu đã ly dị nhiều năm gửi cho bản thảo cuốn tiểu thuyết chưa xuất bản. Trong khi càng bị cuốn vào nội dung câu chuyện cuốn tiểu thuyết của chồng cũ, Susan Morrow càng vướng vào những rắc rối nguy hiểm.

Nghệ sĩ hài Amy Adams đóng vai nữ chính còn tài tử Jake Gyllenhaal đóng vai nhân vật bước ra từ trang sách. Năm ngoái tại chợ Cannes, hãng phát hành Focus giành được quyền sở hữu bộ phim với 20 triệu USD. Phim mới được kỳ vọng đánh dấu sự bứt phá của Tom Ford và đặc biệt là Amy Adams - người có thể đoạt Oscar sau năm lần đề cử.

Natalie Portman vào vai đệ nhất phu nhân Jacqueline trong phim tranh giải Venice.

Ngoài Nocturnal Animals, hạng mục tranh giải chính còn có các phim nổi bật như Jackie, The Light Between Oceans hay La La Land. Jackie là phim tiểu sử về phu nhân tổng thống John F. Kenndy - bà Jacqueline. Natalie Portman hóa thành đệ nhất phu nhân trong tác phẩm của đạo diễn Pablo Larrain. Còn The Light Between Oceans và La La Land là hai phim lãng mạn lần lượt của đạo diễn gạo cội Derek Cianfrance và nhà làm phim trẻ Damien Chazelle. Tài tử Michael Fassbender đóng chính trong The Light Between Oceans còn Ryan Gosling vào vai nhạc sĩ vướng lưới tình trong La La Land.

Ba trong số 20 phim tranh giải của các đạo diễn chủ nhà - Italy. Các đạo diễn nổi tiếng có phim góp mặt ở Venice năm nay gồm Terrence Malick, Lav Diaz, Emir Kusturica và François Ozon. Tác phẩm mới của đạo diễn Trần Anh Hùng - Eternité - không kịp đến Venice vì dự kiến ra rạp vào 7/9.

Châu Á năm nay chỉ có một phim đua Sư Tử Vàng là The Woman Who Left của đạo diễn người Philippines - Lav Diaz. Tác phẩm dựa trên truyện ngắn God Sees the Truth but Waits của đại văn hào Leo Tolstoy và có chủ đề về sự tha thứ. Hồi tháng 2, đạo diễn Lav Diaz giành giải Gấu Bạc cho bộ phim dài 8,5 tiếng - A Lullaby to the Sorrowful Mystery.

Bộ phim duy nhất châu Á tham dự Venice năm nay là "The Woman Who Left" của Philippines.

Liên hoan phim Venice lần thứ 73 diễn ra từ 31/8 tới 10/9. Ngoài 20 phim tranh giải còn có 18 phim không tranh giải và 19 phim chiếu ở hạng mục song song - Horizons. Để chọn được các phim này, các nhà giám tuyển đã xem trên 2.900 phim từ khắp thế giới, trong đó có gần nửa tác phẩm là phim truyện.

Vài năm trở lại đây, Venice là bệ phóng khả quan cho nhiều phim Mỹ trên đường đua đến giải Oscar. Năm 2013, phim Gravity thắng bảy giải Oscar sau khi được phát hiện từ tiệc phim nước Italy.

20 phim dự tranh giải chính Liên hoan Venice 2016 The Bad Batch, Ana Lily Amirpour (Mỹ)

Une Vie, Stéphane Brizé (Pháp/Bỉ)

La La Land, Damien Chazelle (Mỹ)

The Light Between Oceans, Derek Cianfrance (Mỹ/Australia/New Zealand)

El Ciudadano Ilustre, Mariano Cohn và Gaston Duprat (Argentina/Tây Ban Nha)

Spira Mirabilis, Massimo D’Anolfi và Martina Parenti (Italy/Thụy Sĩ)

The Woman Who Left, Lav Diaz (Philippines)

La Region Salvaje, Amat Escalante (Mexico)

Nocturnal Animals, Tom Ford (Mỹ)

Piuma, Roan Johnson (Italy)

Paradise, Andrei Konchalovsky (Nga/Đức)

Brimstone, Martin Koolhoven (Hà Lan/ Đức/Bỉ)

On The Milky Road, Emir Kusturica (Serbia/UK/Mỹ)

Jackie, Pablo Larrain (Mỹ/Chile)

Voyage Of Time, Terrence Malick (Mỹ/Đức)

El Cristo Ciego, Christopher Murray (Chile/Pháp)

Frantz, François Ozon (Pháp)

Questi Giorni, Giuseppe Piccioni (Italy)

Arrival, Denis Villeneuve (Mỹ)

Les Beaux Jours D’Aranjuez, Wim Wenders (Pháp/Đức)

Vũ Văn Việt