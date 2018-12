Phim gây sốc của Von Trier có thể bị phạt do chiếu trái phép

Khán giả bỏ về vì phim của Lars Von Trier quá ghê rợn / 10 phim kinh dị gây chú ý năm 2018

Theo Hollywood Reporter, vào ngày 28/11, IFC chiếu bản bản đầy đủ (chưa qua kiểm duyệt) của tác phẩm ở hơn 100 thành phố Mỹ. Trước đó, nhà phát hành thỏa thuận sẽ công chiếu phiên bản đã qua kiểm duyệt (được dán nhãn R, cắt bớt một số cảnh) vào ngày 14/12. Theo MPAA (Hiệp hội Điện ảnh Mỹ), việc chiếu bản chưa kiểm duyệt quá gần ngày công chiếu chính thức mà thiếu giấy phép là sai quy định tổ chức này.

Một số cảnh trong phim The House that Jack Built Một số cảnh trong phim.

"Việc không chấp hành luật có thể khiến các phụ huynh bối rối và làm hỏng hệ thống phân loại", MPAA cho biết. Án phạt sẽ được quyết định sau buổi giải trình ở Hội đồng Phân loại và Đánh giá phim. Theo Hollywood Reporter, IFC có thể bị cấm không được nộp phim để kiểm duyệt trong tối đa 90 ngày. Ngoài ra, phim The House That Jack Built có thể bị loại khỏi hệ thống phân loại MPAA, qua đó không được chiếu ở đa phần rạp tại Mỹ.

Hệ thống phân loại phim ở Mỹ chia làm năm mức: G (cho tất cả khán giả), PG (một số yếu tố không hợp với trẻ em), PG-13 (một số yếu tố không hợp với người dưới 13 tuổi), R (người dưới 17 tuổi cần đi cùng cha mẹ hoặc người bảo hộ), NC-17 (cấm người dưới 18 tuổi). Các phim không tham gia kiểm duyệt được dán nhãn Not Rated hoặc Unrated, vẫn được chiếu nhưng không ở các chuỗi rạp lớn.

Lars von Trier (giữa) cùng dàn diễn viên trong buổi ra mắt tác phẩm ở Cannes.

The House That Jack Built đánh dấu cuộc tái xuất của nhà làm phim cực đoan Lars von Trier sau 5 năm kể từ Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm). Câu chuyện xoay quanh một tên giết người hàng loạt (Matt Dillon đóng). Dù không tranh giải, buổi ra mắt tác phẩm ở LHP Cannes hồi tháng 5 thu hút sự chú ý lớn. Chưa được nửa phim, nhiều khán giả đã bỏ về do các cảnh bạo lực quá ghê rợn. Tuy nhiên, những người ở lại đến cuối vỗ tay khen ngợi tác phẩm.

Sau đó, The House That Jack Built tiếp tục khiến giới phê bình phân cực. Các cây bút chia làm hai luồng ý kiến khác nhau rõ rệt: tán dương Von Trier về quan điểm nghệ thuật táo bạo hoặc chỉ trích ông nặng nề. Theo IFC, các buổi chiếu tác phẩm ở Mỹ vào ngày 28/11 thu 172.000 USD.

