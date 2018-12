Phim đoán viễn cảnh nước Mỹ khi Donald Trump là Tổng thống

Chân dung Tổng thống Donald Trump trên màn ảnh / Thời trang giúp Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ như thế nào / Những bộ phim nổi tiếng về đề tài tranh cử tổng thống Mỹ

Thắng lợi của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử hôm 8/11 khiến không ít giới học giả chính trị và sử học bàn luận về tương lai sắp tới của nước Mỹ khi tân Tổng thống nắm quyền. Trên màn ảnh, tập Bart to the Future trong series The Simpsons cùng phim Back to the Future 2 từng phán đoán nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của tỷ phú từ nhiều năm trước.

"Back To The Future" mô tả một tỷ phú ăn chơi thành Tổng thống.

The Simpsons là loạt phim hoạt hình nổi tiếng trên đài Fox khi thường lấy nhiều đề tài nóng hổi của xã hội để hư cấu hóa nhằm tạo tiếng cười. Năm 2000, tập Bart to the Future mô tả viễn cảnh Bắc Mỹ khoảng năm 2030. Lúc này, tổng thống Donald Trump vừa rời nhiệm kỳ và người tiếp quản nhà Trắng là nhà lãnh đạo nữ giới có tên Lisa. Bà Lisa đau đầu vì nhận lại “gia sản nợ nần” từ người tiền nhiệm họ Trump. “Chính phủ của ta đang đau đầu với khoản nợ lớn mà Trump để lại”, nhân vật này nói. Bộ phim này chỉ dùng lời thoại để mô tả tương lai của nước Mỹ chứ không có hình ảnh minh họa.

Nhà biên kịch Dan Greaney của series chia sẻ trên The Hollywood Reporter rằng ý tưởng để nước Mỹ ngập trong nợ nần là một ý tưởng châm biếm cho phù hợp series hoạt hình hài hước. Êkíp chọn nhân vật Tổng thống gây hại là tỷ phú Donald Trump bởi "phong cách quá lố của ông phù hợp với câu chuyện trong tập phim". Theo đó, việc bối cảnh nước Mỹ càng đi xuống sau khi Trump lên nắm quyền càng dễ gây cười cho khán giả.

Khi mới ra mắt, tập phim bị đánh giá thấp và các cây bút của Entertainment Weekly chọn đây là tập phim The Simpsons tệ nhất mọi thời đại. Tuy nhiên sau cuộc bầu cử vừa qua, Bart to the Future trở thành tâm điểm bàn luận.

*Video tương lai nước Mỹ trong phim "Bart to the Future"

Hai phim đoán viễn cảnh nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump Trước đó, một phim khác là Back to the Future 2 (1989) cũng mô tả hành trình thành Tổng thống của nhân vật dựa trên nguyên mẫu ngoài đời thực là ông Donald Trump. Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 2015, khi nhân vật phản diện của phim là Biff Tannen trộm cỗ máy thời gian và trở về quá khứ, biến mình thành một doanh nhân thành đạt. Anh ta kinh doanh sòng bạc, thao túng Đảng Cộng hòa và leo lên ghế Tổng thống. Dưới quyền điều hành của nhà tài phiệt tự gọi mình là người hùng dân gian vĩ đại, nước Mỹ trở nên đầy bất an. Nước Mỹ khi đó thậm chí trở thành một quốc gia khô cằn và không có luật pháp.

Vào thời điểm Back to the Future 2 ra mắt, Donald Trump là một tỷ phú trong lĩnh vực sòng bạc và địa ốc. Trên tờ The Daily Beast, biên kịch Bob Gale chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ tới ông Donald Trump khi xây dựng nhân vật phản diện Biff Tannen!”.

