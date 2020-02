Phim điệp viên 007 hủy ra mắt do dịch

Trung Quốc"No Time to Die" không có buổi chiếu ra mắt (premiere) cũng như ngừng hoạt động quảng bá vì dịch virus corona.

Theo Deadline, nam chính Daniel Craig và dàn sao sẽ không đến Bắc Kinh vào tháng 4 như dự kiến, đồng thời những buổi quảng bá phim ở nước này cũng bị hủy. Tác phẩm hiện chưa có ngày công chiếu ở nước này, còn ở Mỹ là ngày 10/4.

'No Time to Die' hé lộ nữ điệp viên thay James Bond Trailer "No Time to Die".

No Time to Die có kinh phí 250 triệu USD, là tập thứ 25 về James Bond (Điệp viên 007). Trong phim mới, anh giải nghệ nhưng phải quay lại tổ chức đối phó kẻ thù hiểm ác. Tác phẩm được kỳ vọng cán mốc tỷ USD toàn cầu, trong đó thị trường Hoa ngữ đóng góp không nhỏ.

Tuy nhiên, rạp phim Trung Quốc đã đóng cửa gần một tháng do dịch viêm phổi, chưa rõ ngày hoạt động lại. Ngoài các hãng phim Hoa ngữ, Hollywood cũng sẽ bị ảnh hưởng kinh doanh nếu tình hình kéo dài. Trung Quốc là thị trường điện ảnh lớn thứ hai toàn cầu, nơi nhiều phim Mỹ ăn khách.

"Hoa Mộc Lan" (Lưu Diệc Phi đóng) có thể không ra rạp Trung Quốc cùng lúc với Mỹ. Ảnh: Disney.

Các phim 1917, Dolittle, Little Women và Jojo Rabbit đã hoãn chiếu ở đây. Theo CNN, ngoài No Time to Die, một bom tấn đang gặp khó là Mulan - có Lưu Diệc Phi đóng chính, dự kiến ra mắt tháng 3. Với kinh phí đến 200 triệu USD, câu chuyện diễn ra ở Trung Quốc, tác phẩm được kỳ vọng thắng lớn ở quốc gia này. Nhưng nếu dịch kéo dài, Mulan có thể phải ra mắt ở Trung Quốc khá lâu sau ở các nước khác.

Dịch viêm phổi do virus corona bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 12/2019. Đến ngày 17/2, toàn thế giới có hơn 71.330 trường hợp nhiễm bệnh (trong đó Trung Quốc chiếm hơn 70.000 người), 1.775 người chết và 10.607 người được chữa khỏi.

* Xem thêm: Sao Hoa ngữ 'giết thời gian' trong dịch bệnh

Ân Nguyễn