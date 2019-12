Phim cung đấu 18+ thắng giải ở châu Âu

Berlin"The Favourite" - phim có đề tài cung đấu - của đạo diễn Yorgos Lanthimos giành giải cao nhất ở European Film Awards 2019.

Ở lễ trao giải ngày 7/12, tác phẩm đoạt giải phim hay nhất, giải dành cho đạo diễn và nữ diễn viên (cho Olivia Colman). Phim lấy bối cảnh thế kỷ 18 khi nữ hoàng Anne (Colman đóng) trị vì nước Anh. Bà quan hệ thân thiết với Sarah Churchill (Rachel Weisz) - nữ quý tộc có ảnh hưởng lớn trong triều. Tuy nhiên, em họ Sarah - Abigail Masham (Emma Stone) - dần chiếm sự sủng ái của nữ hoàng.

Emma Stone và Rachel Weisz đối đầu trong The Favourite Trailer phim.

The Favourite công chiếu ở Mỹ từ năm 2018 nhưng mới ra mắt ở châu Âu trong năm nay, do đó đủ điều kiện dự tranh European Film Awards 2019. Phim được khen ngợi với kịch bản, diễn xuất, quay phim và trang phục, từng giành 10 đề cử Oscar đầu năm.

Antonio Banderas giành giải nam diễn viên với vai đạo diễn đang xuống dốc trong Pain And Glory. Tài tử sinh năm 1960 cũng thắng hạng mục tương tự ở LHP Cannes (Pháp) năm nay. Banderas và Colman không đến sự kiện nhưng gửi video cảm ơn những người bình chọn ở châu Âu.

Juliette Binoche trên sân khấu. Ảnh: AFP.

Theo Indiewire, Juliette Binoche phát biểu xúc động khi nhận giải thành tựu điện ảnh (World Cinema Award): "Có ổn không khi thắng giải trong lúc thế giới đang xuống dốc? Chúng ta phải thành thật, yêu thương hơn, mở rộng con tim và đôi tai". Bà được cho là nhắc đến tình hình bất ổn gần đây về môi trường, người nhập cư. Binoche có hơn 70 vai diễn trong sự nghiệp, nổi bật với các phim The English Patient, Chocolat, Clouds of Sils Maria và Three Colors: Blue.

Ladj Ly (đạo diễn "Les Misérables", phải) nhận giải "Phát hiện mới" (dành cho phim nổi trội của các đạo diễn trẻ). Ảnh: AFP.

European Film Awards là giải thường niên của Viện Hàn lâm Phim ảnh châu Âu, ra đời từ năm 1988, chỉ trao giải cho tác phẩm và cá nhân châu Âu. Sự kiện được tổ chức luân phiên ở nhiều thành phố, trong đó nhiều lần nhất là Berlin (Đức), cũng là chủ nhà năm nay.

Một vấn đề được quan tâm ở giải thưởng năm nay là An Officer And A Spy của Roman Polanski được bốn đề cử, dù đạo diễn bị tố cáo cưỡng hiếp. Vài ngày qua, trên mạng xã hội, một số nhà làm phim và cây bút điện ảnh kêu gọi loại tác phẩm khỏi sự kiện. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn để phim tranh tài. Theo Deadline, Mike Downey (quyền chủ tịch Viện Hàn lâm Phim ảnh châu Âu) nói: "Chúng tôi phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Nhưng về mặt thủ tục, chúng tôi phải tôn trọng quyết định của các thành viên Viện Hàn lâm, cũng như hàng trăm nghệ sĩ đã làm việc ở bộ phim này". Phim kể về một sĩ quan Pháp bị điều tra tội cung cấp bí mật quân sự cho nước ngoài, không thắng giải nào trong các hạng mục đề cử.

Một số giải quan trọng Phim hay nhất: The Favourite Đạo diễn: Yorgos Lanthimos (The Favourite) Kịch bản: Céline Sciamma (Portrait Of A Lady On Fire) Nam diễn viên: Antonio Banderas (Pain And Glory) Nữ diễn viên: Olivia Colman (The Favourite) Phim tài liệu: For Sama Phim ngắn: The Christmas Gift Phim hoạt hình: Bunuel In The Labyrinth Of The Turtles

Ân Nguyễn