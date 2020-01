Phim của Will Smith tiếp tục dẫn đầu phòng vé

"Bad Boys for Life" - phim hành động pha hài có Will Smith đóng chính - đứng thứ hai phòng vé Mỹ hai tuần liên tiếp.

Tác phẩm kiếm 34 triệu USD cuối tuần qua, chứng tỏ khả năng trụ rạp khi chỉ giảm 45% doanh thu so với tuần trước đó (thông thường các phim giảm 50% qua từng tuần). Trên toàn cầu, Bad Boys for Life hiện thu 215 triệu USD. Phim có kinh phí 90 triệu USD, là tập kế tiếp trong thương hiệu Bad Boys, kể về Mike Lowrey (Will Smith) và Marcus Burnett (Martin Lawrence) - đôi điều tra viên tái hợp sau nhiều năm khi có vụ án mới.

Trailer Bad Boys for Life Trailer "Bad Boys for Life".

Đứng thứ hai ở Mỹ cuối tuần qua là 1917 với 15,8 triệu USD. Từ khi thắng Quả Cầu Vàng, phim chiến tranh do Sam Mendes đạo diễn nổi trội ở phòng vé, ba tuần liên tiếp vào top 2. Doanh thu toàn cầu của tác phẩm hiện là 200 triệu USD. 1917 lấy bối cảnh Thế chiến thứ nhất, xoay quanh hai người lính phải vượt chiến trường để làm một nhiệm vụ quan trọng.

Xếp kế là Dolittle (11 triệu USD) - phim có Robert Downey Jr. hóa thân bác sĩ biết nói chuyện với thú vật. Tác phẩm do hãng Universal phát hành có doanh thu không như ý, chỉ kiếm được 91 triệu USD sau hai tuần, dù kinh phí đến 175 triệu USD.

Việc Trung Quốc đóng rạp, hủy chiếu phim Tết do virus khiến phòng vé thế giới ảm đạm hơn thường lệ. Theo ước tính của Deadline, tổng doanh thu toàn cầu mất một tỷ USD do biến cố này. Các rạp ở Trung Quốc đang ngưng hoạt động vô thời hạn, đồng thời loạt phim Hollywood chiếu sau thời gian này cũng nhiều khả năng bị ảnh hưởng. Thời gian chúng trụ rạp sẽ ngắn hơn để nhường chỗ cho các phim Tết Hoa ngữ ra rạp lại.

Ở Việt Nam, phòng vé Tết vẫn khá sôi động dù có một số trường hợp nhiễm virus thuộc họ corona. Theo ước tính của trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, hai phim nội Gái già lắm chiêu 3 và 30 chưa phải Tết dẫn đầu phòng vé với khoảng 20 tỷ đồng sau hai ngày chiếu, còn Dolittle đứng thứ ba với hơn bảy tỷ đồng.

Ân Nguyễn